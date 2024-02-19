„Просто цена была очень хорошей“. Тюрьма ничему не научила: после фентанила жительница Таллинна занялась амфетамином

„Я знала, чем это может закончиться. Решила, что [попробую] еще один раз. Но не получилось“, - сказала Елена Удальцова (46) на заседании Харьюского уездного суда, на котором решался вопрос о заключении ее под стражу за совершение преступления, связанного с наркотиками. „Понимаете, просто цена была очень хорошая“, — сказала она, объясняя, почему несмотря на прежний опыт, снова взялась за старое.

В конце 2016 года Удальцова вышла из тюрьмы по УДО. Ее приговорили к тюремному заключению за оборот фентанила: дома у нее обнаружили 18 доз упакованного в фольгу фентанила, которые были спрятаны в киндер-сюрпризе. Реализацией фентанила занимался ее муж. До освобождения Удальцова провела за решеткой почти два года.

В 2023 году Удальцову арестовали, можно сказать, по воле случая. Внимание дорожной полиции, проводившей рутинную проверку, привлек автомобиль с разбитой задней фарой, за рулем которого находился мужчина. Поскольку мужчина явно нервничал, машину решили обыскать, в автомобильном кармане обнаружили сигаретную пачку с амфетамином. Только позднее выяснилось, что сигаретная пачка принадлежала Удальцовой, с которой автовладелец был знаком.

Амфетамин и конопля

Два месяца спустя сотрудники полиции постучали в дверь квартиры Удальцовой в Ыйсмяэ.

Удальцова находилась дома вместе с несовершеннолетним ребенком. Поскольку Удальцову задержали по подозрению в причастности к наркобизнесу, ребенка пришлось отправить к бабушке. Удальцова одна воспитывала ребенка, так как ее муж отбывает в Таллиннской тюрьме пятилетний срок.

В гаражном боксе нашли килограмм амфетамина и 30 граммов конопли.

В шкатулке, стоявшей на подоконнике в квартире Удальцовой, обнаружили 70 граммов амфетамина в виде порошка и небольшое количество конопли. Вместе с наркотическими веществами полицейские изъяли 4265 евро наличными. Узнав, что полиция намерена обыскать принадлежащий ей гаражный бокс, Удальцова призналась, что она прячет там килограмм амфетамина и 30 граммов конопли.