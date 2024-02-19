„Просто цена была очень хорошей“. Тюрьма ничему не научила: после фентанила жительница Таллинна занялась амфетамином(22)
„Я знала, чем это может закончиться. Решила, что [попробую] еще один раз. Но не получилось“, - сказала Елена Удальцова (46) на заседании Харьюского уездного суда, на котором решался вопрос о заключении ее под стражу за совершение преступления, связанного с наркотиками. „Понимаете, просто цена была очень хорошая“, — сказала она, объясняя, почему несмотря на прежний опыт, снова взялась за старое.
В конце 2016 года Удальцова вышла из тюрьмы по УДО. Ее приговорили к тюремному заключению за оборот фентанила: дома у нее обнаружили 18 доз упакованного в фольгу фентанила, которые были спрятаны в киндер-сюрпризе. Реализацией фентанила занимался ее муж. До освобождения Удальцова провела за решеткой почти два года.
В 2023 году Удальцову арестовали, можно сказать, по воле случая. Внимание дорожной полиции, проводившей рутинную проверку, привлек автомобиль с разбитой задней фарой, за рулем которого находился мужчина. Поскольку мужчина явно нервничал, машину решили обыскать, в автомобильном кармане обнаружили сигаретную пачку с амфетамином. Только позднее выяснилось, что сигаретная пачка принадлежала Удальцовой, с которой автовладелец был знаком.
Амфетамин и конопля
Два месяца спустя сотрудники полиции постучали в дверь квартиры Удальцовой в Ыйсмяэ.
Удальцова находилась дома вместе с несовершеннолетним ребенком. Поскольку Удальцову задержали по подозрению в причастности к наркобизнесу, ребенка пришлось отправить к бабушке. Удальцова одна воспитывала ребенка, так как ее муж отбывает в Таллиннской тюрьме пятилетний срок.
В гаражном боксе нашли килограмм амфетамина и 30 граммов конопли.
В шкатулке, стоявшей на подоконнике в квартире Удальцовой, обнаружили 70 граммов амфетамина в виде порошка и небольшое количество конопли. Вместе с наркотическими веществами полицейские изъяли 4265 евро наличными. Узнав, что полиция намерена обыскать принадлежащий ей гаражный бокс, Удальцова призналась, что она прячет там килограмм амфетамина и 30 граммов конопли.
Уже на первом допросе Удальцова призналась, что приобрела такое большое количество наркотиков по той причине, что их предлагали по очень низкой цене. „У меня есть знакомые, которые употребляют амфетамин, и я хотела продавать его им, — пояснила Удальцова. — Амфетамин, который нашли у меня дома и в гараже, я купила, потому что он был очень дешевый“.
„Бизнес-план“ Удальцовой был незамысловат: купить килограмм амфетамина по цене пять евро за грамм и продавать его знакомым дозами по 15 евро за грамм. „Клиенты, которым я продаю, мои знакомые. Чужим я не продаю. Обычно они мне звонят или пишут. Это люди из моего круга“, — сказала Удальцова.
Товар, как уже стало привычным в наши дни, она заполучила через социальную сеть Telegram, создав аккаунт с ником Selena. Получив координаты местонахождения товара, она отправилась в Локса в лес. „Мне пришлось выкапывать пакет из земли“, — сообщила Удальцова.
Удальцова сказала о том, что отвезла 4500 евро за наркотики в место недалеко от банка в Тюрисалу и отправила продавцу координаты. И тут же сообщила, что перечислила 5000 евро на некий банковский счет.
Как уверяла Удальцова, уже два года являвшаяся безработной, деньги она накопила, откладывая с зарплаты, еще когда работала. „У меня было несколько заначек. Я копила несколько лет. 2000 евро одолжила“, — сообщила она. Накануне задержания Удальцова узнала, что через неделю ждут ее на работу в магазин, но до него она, понятное дело, не дошла.
Харьюский уездный суд приговорил Удальцову за оборот наркотиков к двум годам и четырем месяцам заключения, из которых она должна провести за решеткой восемь месяцев. Срок наказания исчисляется с момента задержания, так что на свободу Удальцова выйдет в апреле. Если в течение испытательного срока (4,5 года) она не свершит нового преступления, оставшиеся 20 месяцев наказания не будут приведены в исполнение.
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