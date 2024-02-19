Jaguar врезался в столб, Audi вылетел в кювет: что случилось на дорогах за сутки

Вчера в 02.11 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Петербургскому шоссе 58B. 48-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Jaguar XE, съехал с проезжей части влево и врезался в столб уличного освещения. Водителя доставили в больницу. Точные обстоятельства дорожного происшествия уточняются.

В 11.16 произошло дорожное происшествие в Тартумаа в волости Эльва на 166-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга.На прямом участке дороги 27-летний мужчина, управлявший легковыми автомобилем Audi A4 Avant, отклонился вправо и съехал в кювет. Водителя доставили в больницу.

В 12.54 произошло ДТП в Таллинне у дома по ул. Техника, 61. 31-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Subaru Legacy, наехал на остановившийся перед регулируемым пешеходным переходом легковым автомобилем Mercedes-Benz C 180, которым управлял 62-летний мужчина. Водителя Mercedes-Benz доставили в больницу.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.

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