Начинаются переговоры по долгосрочному соглашению с учителями

Речь идет о соглашении об условиях труда, зарплате и карьерной модели для учителей, которое планируется разработать при сотрудничестве Министерства образования и представителей учителей и их работодателей, сообщила пресс-служба Министерства образования.

„Прежде всего, учителя ожидают от государства уверенности в будущем – соглашения о повышении зарплаты, условиях труда и модели карьеры“, – сказала министр образования Кристина Каллас.

По ее словам, забастовка учителей показала, что необходимо решить очень важные вопросы в сфере образования, причем сделать это на основе долгосрочного соглашения. Основными темами обсуждения 19 февраля станут правовая база и модель карьеры и заработной платы учителей. Следующие встречи запланированы на март, апрель и май.

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