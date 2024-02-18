ГАЛЕРЕЯ | В реконструкции сражения Освободительной войны эстонцы разгромили красноармейцев

Местом действий стал южный фронт зимы-весны 1919 года. Многие бои между Эстонской народной армией и Красной армией происходили тогда именно вокруг мыз. На глазах сотен зрителей эстонская армия перешла в наступление и отвоевала мызу, сообщается в пресс-релизе музея.

У противника было много раненых и павших, не обошлось без пленных. В реконструкции приняли участие более 120 мужчин и женщин из 12 военно-исторических клубов Эстонии и Латвии.

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