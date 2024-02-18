Ханно Певкур: Украине срочно нужна помощь военного характера

Ханно Певкур сказал, что задержки в помощи становятся все более опасными, поскольку после падения Авдеевки война приблизилась к НАТО на десятки километров, так что любое промедление означает дополнительные потери человеческих жизней на поле боя, передает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Певкур также отметил необходимость усиления оборонной готовности в Европе. После участия в обсуждениях по устранению пробелов в оборонной промышленности, он подчеркнул, что если будут контракты, то предприятия смогут их выполнить.

Министр выделил самые критические проблемы: недостаток воздушной обороны, дальнобойной огневой мощи и нехватку боеприпасов.

Певкур также подчеркнул, что увеличение оборонных расходов для Европы - это возможность, а не лишнее бремя, поскольку сильная оборонная промышленность способствует экономическому росту и созданию рабочих мест.

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