Владелец украинского ресторана: мы устали бегать от войны, если она придет сюда, пойду защищать Эстонию
Живущий в Таллинне предприниматель из Украины Мирослав Писаревский родом из ныне оккупированного Северодонецка и знает о войне не понаслышке. Он говорит, что Эстония для него стала вторым домом и при необходимости он готов ее защищать с оружием в руках.
Мирослав Писаревский - владелец ресторана украинской кухни Borsch & Varenyk by Faina Ukraina. В преддверии Дня независимости Писаревский беседует с корреспондентом Delfi в своем ресторане. Это можно было и опустить, но перед началом интервью к фотографу Прийту Симсону он обращается по-эстонски.
- Priit, võibolla tahad kohvi?
- Ma ei joo kohvi.
- Siis teed?
- Jah.
- Palun, sinu tee.
- Прийт, может хочешь кофе?
- Я не пью кофе.
- Тогда чаю?
- Да.
- Пожалуйста, твой чай.
Когда вы приехали в Эстонию и что повлияло на этот выбор?
С супругой мы переехали в Эстонию 5 лет назад. В тот момент мы могли себе позволить жить в любой точке земного шара. В Украине у нас был стабильный и довольно успешный бизнес. Мы много путешествовали и посетили более 40 стран.
Эстония нам очень понравилась, как бы это странно ни звучало, климатом. Действительно, нам комфортно здесь. Эстония понравилась отношением к украинцам, плюс что-то меня здесь очень взяло за душу. Сложно описать, почему был сделан этот выбор, но мы долго думали, долго решались и в итоге переехали сюда осознанно.
Эстония нам очень понравилась, как бы это странно не звучало, климатом.
Моя семья прошла через весь сложный путь. Сейчас украинцам получить вид на жительство в качестве беженцев легче. Но многие украинцы не знают, насколько сложно это было в довоенное время. У нас было э-резидентство, с помощью которого мы зарегистрировали фирму, и после мы еще два года находились здесь по визам бенефициара. Постепенно открыли бизнес и стали здесь работать. К сожалению, из-за ковида многое произошло не так, как бы хотелось. Первое направление, которое мы здесь открыли, не смогло это пережить.
Но то, что мы всегда хотели делать с душой, а именно нашу украинскую кухню, вот это как раз получилось. Два года как Faina Ukraina на выездных мероприятиях мы представляли украинскую кухню. Работали в 37 населенных пунктах Эстонии на разных фестивалях, концертах, на ярмарках. Мы были на концертах Rammstain, Depeche Mode, Weekend.
И сейчас у нас календарь с мая по сентябрь расписан уже на каждые выходные. В Мустамяэ у нас два года работала точка takeaway, то есть мы принимали заказы через Bold Food и Wolt. И теперь нас довольно хорошо знают. У нас очень много клиентов, нас любят, знают, потому что мы делаем настоящую аутентичную украинскую кухню.
Все наши работники - украинцы: от помощников поваров до владельцев. Потому что для украинцев украинская кухня - это не просто еда. Украинская кухня - это часть культуры, может быть, даже часть нашей души. Трудно представить себе украинца без украинской кухни, тогда это уже не украинец.
В последнее время в Таллинне открылось несколько ресторанов украинской кухни. Как вы оцениваете их кухню?
Этот вопрос очень интересный, потому в свете интереса к украинской кухне здесь открыли рестораны и эстонцы, и россияне. Сейчас в Таллинне борщ подают чуть ли не в каждом пабе. Откройте приложения Bolt Food и Wolt. Мы же работаем профильно, то есть каждый день готовим 5-10 разных видов борща и 5-10 видов вареников. Даже многие украинцы удивляются, они не знали, что в Украине существует, например, почти 70 видов борща и 37 официально внесенных в энциклопедию видов вареников.
У нас великолепные настойки, которые мы делаем по всем-всем традициям и канонам, как в Украине. На одной из ярмарок к нам подошел депутат Рийгикогу. Я ему предложил попробовать настойку и сказал: „Proovi, proovi. See on degustatsioon, ei ole korruptsioon“ (Пробуй, пробуй. Это дегустация, а не коррупция - прим).
На одной из ярмарок к нам подошел депутат Рийгикогу. Я ему предложил попробовать настойку и сказал: „Proovi, proovi. See on degustatsioon, ei ole korruptsioon“.
Вишневку мы настаиваем 45-50 дней и т.д. И у нас есть настойки из черной смородины, медовая, имбирная. Единственная проблема, к сожалению, с хреновухой. Мы не смогли найти хороший хрен, потому что тот, который здесь, он немного отличается от хрена в Украине.
Кто ваши клиенты - эстонцы, украинцы, русские?
К нам в основном приходят эстонцы и украинцы. Русские в меньшей степени, но тоже ходят. Вот они очень сознательные люди и понимают, что происходит на самом деле. Вы же тоже русскоговорящий, живущий в Эстонии.
По национальности я русский.
Я это к чему говорю - вы же ко мне в ресторан уже приходили. Правильно? У нас вчера были русские ребята, у одного из них футболка „Русский корабль…“
Украина славится салом, но оно очень отличается от украинского.
Мы заказываем хуторское свежее сало, засаливаем его по своим украинским традиционным рецептурам. И это позволяет сделать нам максимально приближенный вкус. Почему приближенный? Потому что в Эстонии выращивают другие породы свиней и отличие есть все равно.
Наше магазинное сало сильно отличается от украинского?
Оно отличается сильно. Все опять же уходит корнями в породы и виды свиней. Бывает мясной тип, это когда свинья выращивается для мяса, бывают мясо-сальные - это смешанные породы, и бывают сальные виды, как в Украине. Мясо в них как попутный субпродукт. То магазинное, о котором вы говорите, - это все мясные породы свиней. Сало всегда получается с жесткой коркой, что отличается от украинского. И оно более жесткое. Даже не будучи гурманом, любой человек сразу сможет отличить это.
Близится День независимости Эстонии. Для Украины - вторая годовщина полномасштабной войны. Что вы будете делать 24 февраля?
Все украинцы понимают значимость Дня независимости для Эстонии, поэтому мы не хотим портить или настроение эстонцам в этот день или огорчать их. 24 февраля украинцы вместе с эстонцами будут праздновать День независимости, а 25 февраля в Таллинне состоится очередная акция в поддержку Украины.
Все украинцы понимают значимость Дня независимости для Эстонии, поэтому мы не хотим портить или огорчать настроение эстонцев в этот день.
Понимаете в чем еще дело. Для моей семьи война началась не 24 февраля 2022 года. Мы жили в Северодонецке. Я родился в Лисичанске, супруга в Северодонецке, - это два города, которая разделяет река Северский Донец. Для нас война началась в 2014 году. 2 мая будет будет 10 лет, как мы увидели войну. Город был освобожден в июле, если не ошибаюсь 22 июля. Поэтому мы знаем, что такое оккупация.
Мы все же выехали из оккупации, но не сразу, а когда родилась внучка. Собственно, ее рождения и ждали. У меня была топографическая карта Луганской области, потому что я работал залоговым инспектором по Луганской области одного из самых ключевых банков Украины. И благодаря этой карте мы выехали. Тогда наша армия держалась на настоящих патриотах-добровольцах, и воевать нам было просто нечем.
У нас были страшные танки, которые не могли ездить самостоятельно. Их перевозили на платформах, потому что у них крутились только башни. Эти танки окапывались землей, чтобы из них можно было стрелять. У ребят, боже, были эти страшные, порванные палатки, в которых они жили. Когда мы до них добрались в июне, при температуре в 37 градусов, честно говоря, хотелось целовать гусеницы украинских танков. Правда.
Мы спросили у ребят: „Что вам надо, какая помощь?“. Был один ответ: „Вода“. У нас было две упаковки воды полуторалитровой по 6 штук. Мы им все отдали. Ребята не могли напиться этой водой.
Когда вы работали залоговым инспектором в Северодонецке, что входило в ваши обязанности?
Я ездил по всей Луганской области и контролировал массу процессов, связанных с залоговым обеспечением банка. Благодаря этому у меня в машине и была военная топографическая карта Луганской области. С грунтовыми дорогами, лесами, высотами, потому что мы иногда приезжали в такие села, которых на карте нет. Моя супруга является кандидатом педагогических наук, она 20 лет работала в Высшей университетской школе. Она преподавала английский язык.
Но когда война началась, у меня уже был свой маленький бизнес, связанный с финансовым консалтингом. К тому времени мы уже открыли семейную школу, - образовательный центр.
Что сейчас с вашим домом в Северодонецке?
Сложно сказать, потому что все мои друзья, родные и близкие выехали, в оккупации никто не остался. Но по той информации, которая имеется через десятые руки, дом, в котором мы жили, частично разрушен. На момент 2014 года у нас было три квартиры. В Северодонецке две: одна большая в новостройке, и другая, в которой мы жили. Еще одна в Лисичанске. В одной из квартир было довольно серьезное повреждение из-за прилета. Прилет был в детскую комнату. Мы правда это все восстановили потом. Квартиры удалось продать, опять же благодаря тому, что города освободили. Потом мы год прожили в Умани, потом два года в Белой Церкви, а потом купили квартиру в новом доме в Киеве.
Все мои друзья, родные и близкие выехали, в оккупации не остался никто.
Сейчас в нашей киевской квартире живут наши самые близкие друзья из Северодонецка. Естественно мы с них деньги не берем, они платят только за коммунальные услуги. В Северодонецке захоронены мои папа и мама. В 2014 году у мамы не выдержало сердце.
Насколько я понимаю, в оккупированном Северодонецке, да и в других оккупированных областях, есть люди, которые там остались и кто-то из них даже хочет, чтобы там была Россия. У нас в Эстонии есть люди, которые считают, что не все так однозначно.
Хотите публикуйте, хотите нет, но у нас в Северодонецке таких людей называли очень нехорошим словом - „луг**доны“. Это те, кто хотел жить в т.н. „Луганской народной республике“. И знаете что самое обидное: они все эти 8-9 лет жили с той стороны. А когда появилась возможность выехать и получить статус беженца, то вспомнили, что у них есть украинский паспорт. По нему и приехали, в частности, сюда, в Финляндию и другие страны.
Эстония не может дифференцировать людей, потому что все, как и я, и моя семья - мы граждане Украины. Единой Украины. Те, кто говорят, что не все так однозначно, это вы очень толерантно о них высказались. Украинцы о них высказываются куда менее толерантно. И, откровенно говоря, это больной вопрос для каждого украинца.
Те, кто говорят, что не все так однозначно, это вы очень толерантно о них высказались. Украинцы о них высказываются куда менее толерантно.
Я вам больше скажу, многие выехали на подконтрольную Украине территорию и сидят и продолжают топить за Россию. И к сожалению, от них страдает репутация Украины и украинцев в целом.
А можно ли как-то вычислить тех украинцев, что жили на оккупированной стороне и потом приехали сюда?
Этот вопрос не ко мне. Конечно, наверное, украинцы могли бы помочь в этом вопросе. Но опять же - это вопрос работы спецслужб. В данном случае я не решаю этих вопросов, у меня свой маленький бизнес - это мое.
Свое будущее вы видите в Эстонии или когда закончится война, то вернетесь в Украину?
Здесь, потому что у нас уже есть свое жилье. Я бы очень не хотел, чтобы война пришла сюда. К сожалению, реалии показывают, что этот сценарий очень возможен и более чем реалистичен. До полномасштабного вторжения я говорил, что у нас на востоке Украины будет снова активизация, но уже с более ожесточенными боевыми действиями.
Я бы очень не хотел, чтобы война пришла сюда. К сожалению, реалии показывают, что этот сценарий очень возможен и более чем реалистичен.
К сожалению, я в страшном сне не мог представить себе, что это будет тотальная война с ракетами по всей стране. Мы ничего не знаем, чего можно ожидать от России. Вот правда. Здравого смысла там нет, наверное, и не было никогда.
За эти 9-10 лет мы уже устали бегать и в очередной раз начинать жизнь заново… Если, конечно, не приведи господи, война придет сюда, то я пойду защищать Эстонию. И так, наверное, поступят многие украинцы, которые здесь, потому что Эстония стала для многих вторым домом.
Но опять же - насколько это возможно и насколько теоретически эстонское государство готово дать нам оружие в руки. После войны многие украинцы вернутся домой. Моя семья останется здесь.
Вы уже стали, так сказать обэстониваться?
Во многом мы уже изменились. Да, я все равно остаюсь более эмоциональным, и, вероятно, никогда не стану эстонцем в этом смысле. У украинцев, как бы там ни было, иной темперамент и отличается даже способность реагировать на события - импульсивностью и многим другим.
В остальном я начал замечать, что в способе жизни и мышления здесь в Эстонии мы стали постепенно меняться. У эстонцев есть многое, чему можно поучиться украинцам. Главное — жить правильно и размеренно. Мы привыкли всегда куда-то бежать, что-то делать. Здесь я увидел пример в организации и планировании, в мышлении любой эстонской семьи, что отличается от украинских.
Я начал замечать, что в способе жизни и мышления здесь в Эстонии мы стали постепенно меняться.
Здесь даже не играет роли, какой достаток у семьи, это просто различие в способе мышления и образе жизни. Жизнь „стрессиваба“ (эст. stressivaba - без стресса) - это довольно комфортно и удобно. К сожалению, пока удается интегрироваться только в плане мышления, но в ритме жизни это пока не так просто, учитывая наш малый бизнес, которым приходится заниматься 24/7.
Например, сегодня у нас был сбой в работе из-за того, что одна из сотрудниц не явилась на работу. Мы были вынуждены все оставить и самостоятельно выполнять ее обязанности.
К сожалению, понимание ответственности у некоторых украинцев немного отличается от того, как это воспринимается эстонцами.
Что-то хотите сказать в заключение?
В заключение, я хотел бы выразить благодарность Эстонии. Я искренне признателен Эстонии и эстонцам за помощь, которую они оказывают Украине и украинцам здесь. Если бы не поддержка Эстонии, мы, возможно, не смогли бы выстоять в первые дни полномасштабного вторжения. Эстония предоставила нам „Джавелины“ еще до начала полномасштабных наступлений, и без этой помощи неизвестно как бы развивался ход войны.
Я искренне признателен Эстонии и эстонцам за помощь, которую они оказывают Украине и украинцам здесь.
Поэтому я просто хочу выразить свою благодарность Эстонии и сказать: Elagu Eesti! Head Eesti Vabariigi aastapäeva! (Да здравствует Эстония! С Днем независимости Эстонии! - прим.). Я считаю, что мы должны ценить и благодарить страну, которая стала для нас вторым домом.
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