Владелец украинского ресторана: мы устали бегать от войны, если она придет сюда, пойду защищать Эстонию

И сейчас у нас календарь с мая по сентябрь расписан уже на каждые выходные. В Мустамяэ у нас два года работала точка takeaway, то есть мы принимали заказы через Bold Food и Wolt. И теперь нас довольно хорошо знают. У нас очень много клиентов, нас любят, знают, потому что мы делаем настоящую аутентичную украинскую кухню.

Но то, что мы всегда хотели делать с душой, а именно нашу украинскую кухню, вот это как раз получилось. Два года как Faina Ukraina на выездных мероприятиях мы представляли украинскую кухню. Работали в 37 населенных пунктах Эстонии на разных фестивалях, концертах, на ярмарках. Мы были на концертах Rammstain, Depeche Mode, Weekend.

Моя семья прошла через весь сложный путь. Сейчас украинцам получить вид на жительство в качестве беженцев легче. Но многие украинцы не знают, насколько сложно это было в довоенное время. У нас было э-резидентство, с помощью которого мы зарегистрировали фирму, и после мы еще два года находились здесь по визам бенефициара. Постепенно открыли бизнес и стали здесь работать. К сожалению, из-за ковида многое произошло не так, как бы хотелось. Первое направление, которое мы здесь открыли, не смогло это пережить.

Эстония нам очень понравилась, как бы это странно не звучало, климатом.

Эстония нам очень понравилась, как бы это странно ни звучало, климатом. Действительно, нам комфортно здесь. Эстония понравилась отношением к украинцам, плюс что-то меня здесь очень взяло за душу. Сложно описать, почему был сделан этот выбор, но мы долго думали, долго решались и в итоге переехали сюда осознанно.

С супругой мы переехали в Эстонию 5 лет назад. В тот момент мы могли себе позволить жить в любой точке земного шара. В Украине у нас был стабильный и довольно успешный бизнес. Мы много путешествовали и посетили более 40 стран.

Когда вы приехали в Эстонию и что повлияло на этот выбор?

Мирослав Писаревский - владелец ресторана украинской кухни Borsch & Varenyk by Faina Ukraina. В преддверии Дня независимости Писаревский беседует с корреспондентом Delfi в своем ресторане. Это можно было и опустить, но перед началом интервью к фотографу Прийту Симсону он обращается по-эстонски.

Мы заказываем хуторское свежее сало, засаливаем его по своим украинским традиционным рецептурам. И это позволяет сделать нам максимально приближенный вкус. Почему приближенный? Потому что в Эстонии выращивают другие породы свиней и отличие есть все равно.

Я это к чему говорю - вы же ко мне в ресторан уже приходили. Правильно? У нас вчера были русские ребята, у одного из них футболка „Русский корабль…“

К нам в основном приходят эстонцы и украинцы. Русские в меньшей степени, но тоже ходят. Вот они очень сознательные люди и понимают, что происходит на самом деле. Вы же тоже русскоговорящий, живущий в Эстонии.

Вишневку мы настаиваем 45-50 дней и т.д. И у нас есть настойки из черной смородины, медовая, имбирная. Единственная проблема, к сожалению, с хреновухой. Мы не смогли найти хороший хрен, потому что тот, который здесь, он немного отличается от хрена в Украине.

На одной из ярмарок к нам подошел депутат Рийгикогу. Я ему предложил попробовать настойку и сказал: „Proovi, proovi. See on degustatsioon, ei ole korruptsioon“.

У нас великолепные настойки, которые мы делаем по всем-всем традициям и канонам, как в Украине. На одной из ярмарок к нам подошел депутат Рийгикогу. Я ему предложил попробовать настойку и сказал: „Proovi, proovi. See on degustatsioon, ei ole korruptsioon“ (Пробуй, пробуй. Это дегустация, а не коррупция - прим).

Этот вопрос очень интересный, потому в свете интереса к украинской кухне здесь открыли рестораны и эстонцы, и россияне. Сейчас в Таллинне борщ подают чуть ли не в каждом пабе. Откройте приложения Bolt Food и Wolt. Мы же работаем профильно, то есть каждый день готовим 5-10 разных видов борща и 5-10 видов вареников. Даже многие украинцы удивляются, они не знали, что в Украине существует, например, почти 70 видов борща и 37 официально внесенных в энциклопедию видов вареников.

В последнее время в Таллинне открылось несколько ресторанов украинской кухни. Как вы оцениваете их кухню?

Все наши работники - украинцы: от помощников поваров до владельцев. Потому что для украинцев украинская кухня - это не просто еда. Украинская кухня - это часть культуры, может быть, даже часть нашей души. Трудно представить себе украинца без украинской кухни, тогда это уже не украинец.

У нас были страшные танки, которые не могли ездить самостоятельно. Их перевозили на платформах, потому что у них крутились только башни. Эти танки окапывались землей, чтобы из них можно было стрелять. У ребят, боже, были эти страшные, порванные палатки, в которых они жили. Когда мы до них добрались в июне, при температуре в 37 градусов, честно говоря, хотелось целовать гусеницы украинских танков. Правда.

Мы все же выехали из оккупации, но не сразу, а когда родилась внучка. Собственно, ее рождения и ждали. У меня была топографическая карта Луганской области, потому что я работал залоговым инспектором по Луганской области одного из самых ключевых банков Украины. И благодаря этой карте мы выехали. Тогда наша армия держалась на настоящих патриотах-добровольцах, и воевать нам было просто нечем.

Понимаете в чем еще дело. Для моей семьи война началась не 24 февраля 2022 года. Мы жили в Северодонецке. Я родился в Лисичанске, супруга в Северодонецке, - это два города, которая разделяет река Северский Донец. Для нас война началась в 2014 году. 2 мая будет будет 10 лет, как мы увидели войну. Город был освобожден в июле, если не ошибаюсь 22 июля. Поэтому мы знаем, что такое оккупация.

Все украинцы понимают значимость Дня независимости для Эстонии, поэтому мы не хотим портить или огорчать настроение эстонцев в этот день.

Все украинцы понимают значимость Дня независимости для Эстонии, поэтому мы не хотим портить или настроение эстонцам в этот день или огорчать их. 24 февраля украинцы вместе с эстонцами будут праздновать День независимости, а 25 февраля в Таллинне состоится очередная акция в поддержку Украины.

Оно отличается сильно. Все опять же уходит корнями в породы и виды свиней. Бывает мясной тип, это когда свинья выращивается для мяса, бывают мясо-сальные - это смешанные породы, и бывают сальные виды, как в Украине. Мясо в них как попутный субпродукт. То магазинное, о котором вы говорите, - это все мясные породы свиней. Сало всегда получается с жесткой коркой, что отличается от украинского. И оно более жесткое. Даже не будучи гурманом, любой человек сразу сможет отличить это.

Мы спросили у ребят: „Что вам надо, какая помощь?“. Был один ответ: „Вода“. У нас было две упаковки воды полуторалитровой по 6 штук. Мы им все отдали. Ребята не могли напиться этой водой.

Когда вы работали залоговым инспектором в Северодонецке, что входило в ваши обязанности?

Я ездил по всей Луганской области и контролировал массу процессов, связанных с залоговым обеспечением банка. Благодаря этому у меня в машине и была военная топографическая карта Луганской области. С грунтовыми дорогами, лесами, высотами, потому что мы иногда приезжали в такие села, которых на карте нет. Моя супруга является кандидатом педагогических наук, она 20 лет работала в Высшей университетской школе. Она преподавала английский язык.

Но когда война началась, у меня уже был свой маленький бизнес, связанный с финансовым консалтингом. К тому времени мы уже открыли семейную школу, - образовательный центр.

Что сейчас с вашим домом в Северодонецке?

Сложно сказать, потому что все мои друзья, родные и близкие выехали, в оккупации никто не остался. Но по той информации, которая имеется через десятые руки, дом, в котором мы жили, частично разрушен. На момент 2014 года у нас было три квартиры. В Северодонецке две: одна большая в новостройке, и другая, в которой мы жили. Еще одна в Лисичанске. В одной из квартир было довольно серьезное повреждение из-за прилета. Прилет был в детскую комнату. Мы правда это все восстановили потом. Квартиры удалось продать, опять же благодаря тому, что города освободили. Потом мы год прожили в Умани, потом два года в Белой Церкви, а потом купили квартиру в новом доме в Киеве.

Все мои друзья, родные и близкие выехали, в оккупации не остался никто.

Сейчас в нашей киевской квартире живут наши самые близкие друзья из Северодонецка. Естественно мы с них деньги не берем, они платят только за коммунальные услуги. В Северодонецке захоронены мои папа и мама. В 2014 году у мамы не выдержало сердце.