Могут ли ведущие футбольные клубы Эстонии, Латвии и Литвы создать совместную лигу? Латвия за, Эстония против!
Британская газета „Гардиан“ пишет, что Эстония, Латвия и Литва могут создать совместную футбольную лигу. Максим Кривунец, президент латвийской Высшей лиги, заявил „Гардиан“, что они полностью поддержат такую идею.
„Нет лучшего региона, чем Балтийский, для создания совместной лиги“, — говорит Кривунец. „Мы социально, экономически и культурно схожие страны. Переезды и логистика не будут для нас проблемой. Мы также очень похожи с точки зрения футбола“.
У латышей есть четкое видение будущего. По их мнению, каждый должен начать год с так называемой местной лиги. В каждой Высшей лиге будет по десять клубов, и каждый будет играть с каждым дважды, так что каждый получит 18 игр. Лучшие четыре команда в каждой лиге будет квалифицироваться в объединенную Высшую лигу. Остальные шесть команд каждой лиги, в свою очередь, будут переведены в так называемую переходную лигу.
Таким образом, будут сохранены чемпионы каждой страны и определен общий чемпион Балтии. Места в еврокубках по-прежнему будут распределяться на национальном уровне, так что каждая страна по-прежнему будет иметь четыре места в еврокубках. Однако во второй половине сезона появилась бы возможность играть с клубами из соседних стран.
В статье „Гардиан“ отмечается, что „Ливонская зимняя лига“ (Livonian Winter League), проходящая этой зимой, доказала, что клубы очень заинтересованы во встречах с командами из соседних стран. На данный момент лига получила от участников высокую оценку.
„Я считаю, что Балтийская лига — единственный выход. Мы можем продолжать играть в нынешнем формате еще довольно долго, но проблема в том, что другие лиги тем временем развиваются“, — говорит Кривунец. „Небольшие размеры Эстонии, Латвии и Литвы - наше преимущество.
Мы можем быть креативными и гибкими и экспериментировать с различными форматами. Местный чемпионат доставляет удовольствие, но на международном уровне мы испытываем трудности“.
Александр Усовс, спортивный директор латвийского футбольного клуба РФШ, наблюдает за тем, как его команда, состоящая из 12 национальностей превосходит своих соперников. „Мы хотим иметь более сильную конкуренцию, и лучшие клубы из Эстонии и Литвы могут нам в этом помочь“, — говорит он. „Наше население составляет чуть менее 2 миллионов человек, но если мы объединимся с ними и создадим рынок в 6 миллионов, это привлечет к нам совсем другое внимание со стороны средств массовой информации, болельщиков, спонсоров, а также на правительственном уровне“.
По словам Кривунца, в этом проекте заинтересованы все 10 клубов латвийской Высшей лиги. „Нам нужно попробовать что-то новое“, — отмечает он. „Иначе мы окажемся в изоляции“. По его словам, интерес проявляют также несколько эстонских и литовских клубов. В то же время президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак ответил отказом: „Ответ с нашей стороны — нет“.
„У нас ситуация на рынке другая, поэтому в краткосрочной перспективе мы окажемся в проигрыше. Наш единственный шанс — построить собственную финансовую модель с источниками дохода, приемлемыми для нашего общества“, — говорит Похлак.
„Понятное дело, что более сильные соперники помогут командам развиваться. Но в конечном итоге все дело в том, кто сможет купить более сильных игроков. Структурно наш футбол все еще находится в прошлом веке. Поэтому в первую очередь нам нужно думать о развитии нашей культуры“, — добавил Похлак.
Похлак напомнил, что в 2000-х годах пытались создать объединенную Балтийскую лигу, но тогда проект не стартовал успешно и клубы часто использовали в этих играх резервные составы.
По мнению Кривунца, если Эстония откажется, то Латвия и Литва могут создать совместную лигу.
Его исследование показало, что болельщики в целом полны энтузиазма, и он отмечает, что некоторые болельщики путешествовали из одной страны в другую, чтобы посмотреть игры „Ливонской зимней лиги“. Любое официальное предложение между странами потребует одобрения УЕФА.