Могут ли ведущие футбольные клубы Эстонии, Латвии и Литвы создать совместную лигу? Латвия за, Эстония против!

„Нет лучшего региона, чем Балтийский, для создания совместной лиги“, — говорит Кривунец. „Мы социально, экономически и культурно схожие страны. Переезды и логистика не будут для нас проблемой. Мы также очень похожи с точки зрения футбола“.

У латышей есть четкое видение будущего. По их мнению, каждый должен начать год с так называемой местной лиги. В каждой Высшей лиге будет по десять клубов, и каждый будет играть с каждым дважды, так что каждый получит 18 игр. Лучшие четыре команда в каждой лиге будет квалифицироваться в объединенную Высшую лигу. Остальные шесть команд каждой лиги, в свою очередь, будут переведены в так называемую переходную лигу.

Таким образом, будут сохранены чемпионы каждой страны и определен общий чемпион Балтии. Места в еврокубках по-прежнему будут распределяться на национальном уровне, так что каждая страна по-прежнему будет иметь четыре места в еврокубках. Однако во второй половине сезона появилась бы возможность играть с клубами из соседних стран.

В статье „Гардиан“ отмечается, что „Ливонская зимняя лига“ (Livonian Winter League), проходящая этой зимой, доказала, что клубы очень заинтересованы во встречах с командами из соседних стран. На данный момент лига получила от участников высокую оценку.

„Ливонская зимняя лига“ Участники турнира разделены на три лиги, в каждой – по восемь команд (по четыре от Латвии и Эстонии). В своих лигах команды проводят по четыре матча с соперниками из другой страны. До создания „Ливонской зимней лиги“ семь раз (в 2003, 2004, 2005, 2008, 2011, 2018 и 2023 годах) проводился футбольный Кубок Ливонии, его инициатором была Эстония. Теперь впервые в истории соревнование организовано как предсезонный турнир с участием сразу 24-х команд в трех лигах. Турнир планируется сделать ежегодным.

„Я считаю, что Балтийская лига — единственный выход. Мы можем продолжать играть в нынешнем формате еще довольно долго, но проблема в том, что другие лиги тем временем развиваются“, — говорит Кривунец. „Небольшие размеры Эстонии, Латвии и Литвы - наше преимущество.

Мы можем быть креативными и гибкими и экспериментировать с различными форматами. Местный чемпионат доставляет удовольствие, но на международном уровне мы испытываем трудности“.