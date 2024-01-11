Эстония и Латвия создали футбольную „Ливонскую зимнюю лигу“

„Благодаря инициативе руководства Эстонского футбольного союза мы развили кубковый турнир и придали ему еще большую ценность. Из обсуждений с клубами мы делаем вывод, что наличие таких игр очень полезно. Надеемся, что предстоящие матчи не только помогут клубам лучше подготовиться к новому сезону, но и создадут основу для сохранения этого исторического турнира“, – отметил президент ЛФФ Вадим Лащенко.

Участники турнира разделены на три лиги, в каждой – по восемь команд (по четыре от Латвии и Эстонии). В своих лигах команды проведут по четыре матча с соперниками из другой страны.

От Латвии в „Ливонской зимней лиге“ выступят большинство клубов высшей лиги, за исключением вице-чемпиона-2023 ФК „Рига“ и бронзового призера „Ауды“ (Рига).

В лиге А „Ливонской зимней лиги“ от Латвии сыграют РФШ, „Валмиера“, „Лиепая“ и „Елгава“. Компанию им составят эстонские „Флора“, „Калев“ (оба - Таллинн), „Пайде“ и „Нымме Калью“.

В лиге В выступят латвийские „Даугавпилс“, „Тукумс-2000“, „Метта/ЛУ“ и „Гробиня“, эстонские „Варпус“ (Пярну), „Куресааре“, „Транс“ (Нарва) и „Таммека“ (Тарту).

Лигу С образовали латвийские „Албертс“, „Скансте“, „Рига-2“ и „Супер Нова“, эстонские „Лаагри“ (Харью), „Нымме Юнайтед“, „Виймси“ и „Левадия U-21“.

До создания „Ливонской зимней лиги“ семь раз (в 2003, 2004, 2005, 2008, 2011, 2018 и 2023 годах) проводился футбольный Кубок Ливонии, его инициатором была Эстония.

Теперь впервые в истории соревнование организовано как предсезонный турнир с участием сразу 24-х команд в трех лигах. Турнир планируется сделать ежегодным.

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