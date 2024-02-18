На шоссе Таллинн-Тарту экскурсионный автобус вылетел с дороги

Авария произошла около семи часов вечера 17 февраля на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Каликюла в Пылтсамаа. По имеющимся данным, 56-летний водитель не справился на скользкой дороге с управлением и автобус выехал в поле. В автобусе находился 41 пассажир.

Вечером сообщалось, что пострадали пять человек, но утром полиция уточнила, что в больницу доставили только двух: 60-летнюю женщину и 84-летнюю женщину.

Известно, что водитель был трезв.

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