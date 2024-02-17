США передали Эстонии около 500 тысяч долларов конфискованных активов РФ на восстановление Украины

Несмотря на то, что преступление пресекли в США, в схеме было задействовано предприятие из Эстонии. Таллинн выдал Вашингтону обвиняемого в этом преступлении, который проживал в Эстонии.

Как отметили в Минюсте США, средства было решено перевести в эту балтийскую страну, так как „нынешние обстоятельства не допускают прямого перевода в Украину“. Эстония намерена направить эти деньги на восстановление энергосистемы Украины.

Соединенные Штаты впервые перевели конфискованные средства иностранному союзнику для передачи Украине, отмечается в сообщении Минюста.

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