ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Осторожно! Сегодня вечером Эстония покроется льдом

По данным Агентства по окружающей среде, сегодня ночью температура опустится ниже 0 градусов и мокрые дорожные покрытия замерзнут. Согласно предупреждению агентства, ожидается высокая опасность гололеда.

Предстоящей ночью (18.02) циклон переместится на северо-восток над Белым морем, и после этого у нас усилится влияние гребня высокого давления. Облачность повсеместно поредеет, и погода будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с, к утру немного ослабеет и в глубине страны повернет на запад. Температура воздуха -1...-7, на побережье островов местами 0°C. На дорогах будет скользко.

Днем над Эстонией будет гребень высокого давления. Погода будет ясной или с небольшой облачностью, но без осадков. Западный ветер 3-9, порывами до 12, до полудня на северном побережье до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -2...+1, в Западной Эстонии до +3°C, во второй половине дня быстро понижается.

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