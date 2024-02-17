17.02.2024, 17:10
ФОТО | „Издевались над живым, теперь и над мертвым!“ Политические активисты снова вышли к российскому посольству из-за смерти Алексея Навального
Сегодня, 17 февраля, у посольства РФ в Эстонии снова прошел митинг. Люди вышли в связи с новостью о том, что Алексей Навальный умер в колонии.
„Мы будем выходить чаще. Чтобы как можно больше людей увидело, что Путин - убийца. И напоминать этим бесам, которые любят Путина, о том, что их кумир - маньяк. И из-за того, что тело не отдают, скрывают следы преступления! Мы требуем отдать тело! Издевались над живым, теперь и над мертвым“, — сказал политический активист Алексей Павлов.
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