Трудности перевода: какие министерства и ведомства Эстонии откажутся от русского языка?

Сфера образования Эстонии переживает не самые простые времена. Подготовка к переходу на эстонский язык обучения и забастовка учителей – в числе самых обсуждаемых тем.

Решение Центра управления государственными лесами затронуло и веб-сайт – информации на русском действительно уже нет, зато представлены другие языки. На сегодняшний день на сайте RMK забронировать домик или изучить направления лесных троп можно по-эстонски, по-фински, по-английски, а также на украинском.

Позже руководитель коммуникационного отдела Центра управления государственными лесами (RMK) Трийн Кюттим объяснила причину закрытия русскоязычной коммуникации – экономия ресурсов, чтобы „обеспечить лучшее качество“. Как сказала Трийн Кюттим порталу rus.err.ee, RMK в новом году сосредоточит усилия на коммуникации на одном языке, а также на маркетинге.

„Нас всех понемногу выключают“, „Жаль, ведь даже владея эстонским очень приятно читать грамотные, познавательные и научно-популярные статьи на родном языке“, „Наверно, страница на русском про лесное хозяйство несёт страшную угрозу безопасности Эстонии“ – это лишь некоторые из многочисленных комментариев, опубликованных в ответ на сообщение RMK.

В конце декабря прошлого года Центр управления государственными лесами (RMK) сообщил подписчикам своей странички в Фейсбуке о том, что страница на русском языке закрывается и коммуникация будет проходить только на эстонском языке.

Увы, это – не единственный случай, когда важная информация ведомств на русском „запаздывает“ или ее нет вообще.

„В новостях писали, что всю информацию об организации учебы во время забастовки можно найти на сайте Министерства образования www.hm.ee, – рассказывает Карина. – Однако она там была только на эстонском! А на русской версии сайта была только старая новость про переход на обучение на эстонском языке“.

Многие родители перед забастовкой учителей волновались, как будет все организовано.

Весной прошлого года СМИ подняли тему дубляжа в кинотеатрах. Поводом стали жалобы на показ дублированных фильмов на русском языке без эстонского перевода. Предписание от Языковой инспекции получила сеть кинотеатров Apollo. Фирма нашла выход из ситуации и стала составлять афишу таким образом, чтобы фильмы и на русском, и на эстонском были доступны в разных залах, но в одно и то же время.

Для русскоязычной молодежи, по словам Тийны Нымм, действует версия молодежного портала Teeviit, где представлены темы, связанные с обучением, работой, физическим и психическим здоровьем, отношениями.

В Департаменте подчеркивают, что если на сайте на русском языке нет каких-либо сведений и за этой информацией обращаются по телефону, например, украинцы, то им помогают на русском или английском языках.

Страница переведена на русский не полностью. По словам Тийны Нымм, русскоязычную домашнюю страницу наполняют по мере надобности, исходя из того, какая информация конкретно касается русскоязычной целевой группы.

Департамент образования и молодежи в интернете говорит со своими пользователями на трех языках – эстонском, русском и английском. Как отмечает специалист по связям с общественностью Тийна Нымм, в своей работе департамент отталкивается прежде всего от Закона о языке, поэтому официальный язык общения – эстонский.

„Поскольку эта тема прямо или косвенно затрагивает всех людей, живущих в Эстонии, то обновляем ее не только на эстонском языке, но и на английском и русском языках, – поясняет Анна Тислер-Лаврентьев, руководитель отдела коммуникаций по переходу на эстоноязычное образование. – На украинском языке – информация для семей, которые только что приехали из Украины, там можно найти важную информацию об образовании, субсидиях и, например, о временной защите. В социальных сетях мы общаемся только на эстонском языке, поскольку нашими подписчиками являются в основном школы и другие учебные заведения, а также некоммерческие организации“.

Веб-сайт Министерства образования и науки предоставляет информацию на четырех языках – эстонском, русском, английском и украинском. Не вся информация дублируется, но главные вопросы отражены – обновляются по мере необходимости, как сказали в департаменте.

„Мы тщательно следим, чтобы информация о семейных и других пособиях, пенсиях, компенсациях, определении степени тяжести нарушения здоровья, помощи жертвам, помощи детям, семейной медиации, замещающих и попечительских семьях, социальной реабилитации и остальных сферах ответственности департамента была на домашней странице корректной, актуальной и понятной. Мы также приводим часто встречающиеся примеры различных жизненных ситуаций для того, чтобы человек мог примерить их на себя и найти решение своего вопроса, – рассказывает Ксения Репсон-Дефорж. – Все эти меры помогают снизить рабочую нагрузку специалистов бюро обслуживания и упрощают жизнь самих клиентов“.

В 2023 году отдел по обслуживанию клиентов Департамента ответил более чем на 900 000 обращений.

По словам Репсон-Дефорж, в Эстонии значительно увеличилась украинская диаспора, многие представители которой из других иностранных языков предпочитают получать информацию на русском. Когда было необходимо, департамент публиковал информацию и на украинском языке.

Как отмечает советник по связям с общественностью Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж, около трети клиентов департамента – русскоязычные. Своих клиентов Департамент социального страхования информирует на трех языках: эстонском, русском и английском.

Министерство социальных дел и Департамент социального страхования – на передовой. Пенсии, пособия и компенсации, работа по защите детей и другие острые вопросы решаются в этих ведомствах.

На сайте Минкультуры три языка – эстонский, русский и английский. Страницы обновляются, как отмечает Ханнус Лууре, тогда, когда меняется какая-то базовая информация или какие-либо новости касаются жителей Эстонии, говорящих на других языках.

есть люди, говорящие на русском языке, и они, если нужно, общаются с прессой на определенные темы и дают комментарии на русском языке.

Ханнус Лууре, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и международному сотрудничеству, сообщает, что эстонский как государственный – в приоритете, но, по его словам, в Министерстве культуры

А как же общаются со своей аудиторией в Министерстве культуры?

В театрах, где спектакли идут на эстонском, как правило, нет переводов на другие языки. Зато в Русском театре большинство спектаклей играют с синхронным переводом на эстонский.

В афишах других кинотеатров также представлены фильмы как с русским дубляжом, так и c эстонским или же в оригинале с субтитрами на обоих языках.

„И сайт на русском языке, и страница в Facebook наполняются постоянно, – говорит Дарья Денисова. – В Facebook мы публикуем посты 2–3 раза в неделю, иногда чаще. На сайте всегда есть „свежие“ пресс-релизы на русском языке, а также обновляется информация о подготовке к кризису, например новые отмеченные места общественного укрытия“.

Для Спасательного департамента предостеречь свою аудиторию – в буквальном смысле вопрос чьей-то жизни и смерти. Поэтому, как сообщает советник отдела по связям с общественностью Спасательного департамента Дарья Денисова, планы насчет русскоязычной коммуникации не меняются – наоборот, в ведомстве ищут „новые пути, чтобы лучше информировать русскоязычное население“.

А в Департаменте здоровья пользуются услугами переводчика. Как сообщили в ведомстве, в учреждении есть русскоязычные сотрудники, которые могут отвечать на запросы на русском языке.

Правда, новости на сайте Министерства на русской и эстонской странице различаются: на русском последняя новость была опубликована в декабре, тогда как на эстонской странице уже в январе этого года было около десяти публикаций, в том числе новость о налоговых льготах для людей с ограниченными возможностями.

Руководитель по связям с общественностью Таави Аудо Минсоцдел отмечает: „Несмотря на то, что в министерстве нет отдельной должности, на которой сотрудник занимался бы переводами или отдельным общением на иностранных языках, информация на сайте обновляется регулярно. При выборе контента мы в первую очередь исходим из его важности и влияния на общество“.

Кроме того, помощь детям оказывается и с сурдопереводом – в том числе на русском языке.

Сотрудники службы департамента и инфолинии тоже говорят на разных языках.

В среде самообслуживания Департамента социального страхования также созданы условия для решения вопросов на родном языке, будь то эстонский, английский или русский. Таким образом, множество вопросов решается онлайн: можно запланировать отпуск по уходу за ребенком, отправить подтверждающие пенсионный стаж документы или подать заявление для определения недостатка здоровья у ребенка или пенсионера.

По данным департамента, в среде электронных услуг e-MTA представлена информация на трех языках и около 13% от всех входов в систему осуществляются на русском языке.

В офисах обслуживания и на информационных телефонных линиях клиентов также обслуживают на трех языках, около 30% из них – на русском языке.

среднем – миллион в месяц и более 34 000 в день. Более четверти посетителей, то есть 26% всех этих просмотров, читают контент на нашем сайте на русском языке“, – поясняет Катрин Лунт.

„У наших статей и новостей около 12 миллионов просмотров в год, то есть в

По ее словам, большая часть информации на сайте Налогового департамента доступна на русском и английском языках, а сайт, включая статьи на русском языке, обновляется ежедневно.

„Мы понимаем, что темы в сфере налогообложения и таможни могут быть достаточно сложными, – комментирует Катрин Лунт, глава отдела коммуникаций и внешних связей Налогового департамента. – Важно, чтобы наши инструкции были максимально понятны нашим клиентам“.

Действительно, уведомления по электронной почте от Налогового департамента также приходят на трех языках – эстонском, английском и русском.

„Я начинающий предприниматель, и пару раз у меня возникали вопросы по поводу налогообложения, – рассказывает Александр. – Я звонил или писал в налоговую, и если мне было сложно сформулировать свой запрос на эстонском, то мне всегда помогали по-русски“.

Кроме этого, на русском языке жители всегда могут получить информацию, касающуюся безопасности, по государственному инфономеру 1247. Часто пишут и в Facebook, говорит Дарья Денисова.

Исключение составляет портал безопасности www.ohutusportaal.paasteamet.ee/, который ведется только на эстонском. Здесь, по словам Дарьи Денисовой, можно заказать услуги инспектора, найти контакты профессионального печника и многое другое. Инспекторы по строительству занимаются планами, строительными проектами и разрешениями на эксплуатацию зданий.

На сайте Министерства иностранных дел новости и информация дублируются на русском и английском языках.

В Департаменте полиции и погранохраны сообщили, что, поскольку большая часть работы касается выдачи документов иностранцам, информация для них должна быть доступна и понятна. Поэтому веб-страницы переведены на английский, русский и с 2022 года на украинский языки. Каких-либо изменений в этом вопросе не предвидится.

„На общую почту ведомства приходит в среднем два письма на русском языке в неделю, на которые мы отвечаем на эстонском языке, при необходимости сотрудники, владеющие русским языком, пришлют ответ и на русском языке. На телефонную справочную линию Земельного управления поступает 1–2 звонка на русском языке в день“, – поясняет Катрин Рохтла, советник по коммуникациям Земельного департамента.

Несмотря на это, в службе поддержки департамента общаются на русском и английском языках, если это необходимо.

В Земельном департаменте наиболее важные темы отражены на русском и английском, но общая лента новостей ведется на эстонском языке – новости не переводятся.

Но признает при этом, что „коммуникации на русском и английском языках по сравнению с эстонским уделяется меньше внимания и ресурсов“.

„Чтобы правила экологически безопасного поведения были доступны и понятны как можно большему числу жителей Эстонии, а также нашим гостям, – поясняет Лийви Рейнхольд, руководитель отдела по связям с общественностью. – Таким образом мы снижаем вероятность того, что, например, гость, приехавший сюда порыбачить, по незнанию нарушит правила рыбалки“

Департамент окружающей среды на своем сайте переводит информацию с эстонского на английский язык. И на русский.

Министерство финансов информирует пользователей сайта на эстонском, русском и английском языках. В целом применяется закон об эстонском языке, отмечают в министерстве, но поскольку отраслевая информация должна доходить до всех групп населения, то в ближайшее время менять языковую политику сайта не планируется.

„Мы не дублируем весь контент на русский или английский язык, но делаем это по темам, по которым важно дать пояснение, – поясняет Элизабет Маст, советник по связям с общественностью. – Например, по вопросам торговли людьми, информации для жертв преступления, предотвращения сексуального насилия; также там есть ссылки, где можно найти помощь, если вы стали жертвой насилия“.

Министерство юстиции избирательно подходит к переводу новостей – последние обновления на русской и английской версиях сайта были сделаны в июле прошлого года.

Министерство регионального развития и сельского хозяйства поступает так же, т. е. использует русский язык в соответствии с актуальностью тем – если нужно донести сообщение до русскоязычной аудитории.

Основные сведения на сайте Министерства климата представлены на русском и английском языках. Как пояснила Виктория Корпан, советник отдела коммуникации, „вся важная для населения информация, касающаяся в числе прочего и тем нашего ведомства, например перебоев с электричеством, есть на четырех языках – эстонском, русском, английском и украинском – на сайте kriis.ee“.

Она подчеркивает: это практикуется во многих других европейских странах, где общение происходит на языках меньшинств. И этот же принцип изложен в рекомендациях Европейской комиссии от 8 февраля 2023 года, согласно которым „государства-члены при предупреждении общественности должны учитывать языковые навыки населения“.

„Ведь в условиях кризиса от того, понятно уведомление об угрозе или нет, может зависеть здоровье или жизнь человека, и важно, чтобы все жители Эстонии и пребывающие здесь туристы знали, где искать информацию и помощь, как действовать, – говорит Кайя Сепп, руководитель по связям с общественностью. – Поэтому мы передаем уведомления об опасности и другую важную информацию на трех языках: эстонском, английском и русском“.

Теми же принципами руководствуется и Министерство внутренних дел.

„В случае необходимости, в кризисной ситуации, мы будем вести коммуникацию и на русском языке и обновим сайт“, – комментирует Брита Кикас, советник министерства по связям с общественностью.

Кроме того, на русском языке опубликованы контакты присяжных переводчиков.

„Мы исходим из того, что важная информация должна быть максимально понятной и легкодоступной для людей“, – говорит Маст.

И напоминает, что на русском языке юридические темы освещены на сайте „Юрист помогает“ (Jurist aitab).

Что касается украинских беженцев, то в начале прошлого года Минюст перевел на украинский язык пять законов, которые больше всего нужны военным беженцам, приехавшим в Эстонию.

От автора:

В целом создается впечатление, что все опрошенные нами ведомства и министерства пока не спешат сворачивать коммуникацию на русском языке. Правда, информация на многих веб-сайтах обновляется „по мере необходимости“, „исходя из актуальности“ тем для русскоязычной аудитории.

Но кто и как определяет эту меру и актуальность, по каким критериям – неизвестно.

И, если на минутку забыть о важности изучения государственного языка, который, разумеется, нужно знать, то есть ощущение, будто кто-то решает за меньшинство, формируя отдельно взятое инфопространство.

Так что фраза, сказанная в комментариях пользователей по поводу RMK,– „Нас всех понемногу выключают“ – уже не кажется в этом контексте фантастичной.

Жалобы в Языковую инспекцию

Всего за 2022 год Языковая инспекция обработала 675 обращений.

• 385 жалоб по поводу незнания языка поступило на поставщиков услуг (включая продавцов и других работников сферы обслуживания, курьеров, водителей такси). Это на 40% больше, чем в 2021 году.

• 88 жалоб по поводу нарушения Закона о языке в публичной информации (в 2021 году – 78).

• 202 жалобы – на иноязычные сайты, а также и по поводу других вопросов (в 2021 году – 113).

Важные телефоны

Службы, где вам помогут, в том числе и на русском языке

Департамент социального страхования:

• Отдел обслуживания клиентов – тел. 612 1360

• Служба помощи детям – тел. 116 111

• Кризисный телефон помощи жертвам – тел. 116 006

• Специалисты по эмоциональной поддержке и душепопечению – тел. 116 123

• Служба помощи в отказе от насилия – тел. 660 6077

• Линия по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми – тел. 660 732.

Спасательный департамент:

• Инфотелефон 1247

• Экстренная служба 112

Департамент здоровья:

• Консультационная служба семейных врачей – 1220 или 634 6630

Департамент окружающей среды:

• Экстренный номер – 1247 (сообщать о нарушениях, связанных с окружающей средой, о случаях загрязнения, о нуждающихся в помощи или погибших диких животных)

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.