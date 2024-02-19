Ловись рыбка, мала и велика! Особенности зимней рыбалки в Эстонии: опыт профессионалов и советы специалистов

„Но есть нюанс! – подчеркивает Дмитрий. – Бурить лунку близко с сидящими рыбаками да и вообще шуметь – нельзя, иначе в свой адрес можно услышать много плохих слов. Этику и рыбацкие законы нужно соблюдать“.

Он добавляет, что самый простой способ для новичка найти примерное обитание рыбы – смотреть, где сидят бывалые рыбаки, и присаживаться рядом.

„По возможности – костюм-“поплавок“, в котором тепло и безопасно. В нем утонуть практически невозможно. На лед с собой берем бур и удочку с „секушкой“ или мормышкой. Насадка – мотыль или опарыш“, – рассказывает специалист.

По его словам, самое важное для такой рыбалки – это хорошая, тёплая, непродуваемая одежда.

Он добавляет: „В Эстонии можно ловить рыбу зимой как со льда, так и в море, стоя по пояс в воде – например, при ловле форели. Этот вид ловли набирает популярность среди рыбаков в последнее время. Но он требует крепкого здоровья и терпения. Стоит помнить, что это и приличные финансовые затраты, так как хорошая экипировка стоит недешево. Не каждый сможет стоять по пояс в воде температурой -1-2 градуса, да и терпение нужно, потому что форель поймать очень непросто. Ну и классическая рыбалка на льду“.

„Группу мы основали в 2015 году втроем – совместно с моим братом и приятелем, – рассказывает Дмитрий. – Сначала там было буквально несколько человек, знакомых между собой. Чисто чтобы делиться успешными уловами. Затем один друг добавил второго, третий – пятого, так и закрутилось. Теперь же в группе – почти 10 тысяч участников, и на данный момент она является самой популярной в Эстонии. Группа живет за счет того, что люди постоянно делятся информацией, дают друг другу советы, я также постоянно устраиваю различные конкурсы с хорошими призами и подарками. Во всем этом мне помогают участники группы. Это – некое братское сообщество, где очень многие знакомятся, начинают вместе ездить на рыбалку, а после и вовсе становятся настоящими друзьями“.

Дмитрий Никоноров, рыбак с тридцатилетним стажем, – один из администраторов и основателей рыболовной группы в социальной сети Facebook, которая называется „Рыбалка в Эстонии“.

Он сетует: „Но, к сожалению, не все рыбаки сами соблюдают хотя бы простые

правила поведения. Большой проблемой являются кучи мусора по всем побережьям. Я уже не знаю, как донести людям, чтобы они увозили с собой то, что привезли на рыбалку. Не понимаю людей, которые гадят: бутылки, банки из-под кукурузы и червей, мешки из-под прикормки… Я лично постоянно собираю мусор за „хрюшами“ и привожу к собственному дому, мне не трудно. Как исправить эту ситуацию? Не знаю. Возможно, нужно поставить большие мусорные контейнеры на парковках возле водоемов“.

Какая рыба популярна зимой?

По словам опытного рыболова, популярнейшие виды рыб, которых ловят зимой в Эстонии, – это окунь, щука, судак, плотва и налим.

„Но налима в основных его местах обитания, таких как Чудское озеро, можно было ловить до 10 января, – подчеркивает Дмитрий. – После этого месяц действует „нерестовый“ запрет, и если во время этого запрета вам на крючок вдруг попадется налим, то его нужно аккуратно отпустить. Иначе можно получить серьёзный штраф“.

Никаноров особо отмечает, что, с его точки зрения, самые популярные и „удачные“ для рыбалки водоёмы – это Пярнуский залив, а также Чудское и Теплое озера. Поймать рыбу в этих водоемах не составляет особого труда, и там хорошо развиты услуги „развозки“ на места ловли. Рыболова забирают с утра с берега и везут прямо на то место, где вчера был хороший улов. Значит, скорее всего, и на следующий день в этом месте рыба тоже будет.

„Для меня лучшее время для ловли зимой – это примерно с 9 утра и до 14-15 часов дня, – добавляет Дмитрий. – После этого обычно активность рыбы снижается. Ну и считается, что лучшее время для ловли рыбы зимой – это период первого и последнего льда“.