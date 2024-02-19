Ловись рыбка, мала и велика! Особенности зимней рыбалки в Эстонии: опыт профессионалов и советы специалистов
Рыбак – это не профессия и не призвание, это – образ жизни. Так считают настоящие рыбаки, всей душой преданные своему любимому занятию. Большинству людей сложно понять, какое удовольствие получает рыболов, просиживая часами на льду в сильнейший мороз. Планируете отправиться на рыбалку зимой? Стоит заранее подготовиться к данному процессу. „МК-Эстония“ выяснила, какие нюансы следует учесть, собираясь на зимнюю рыбалку, да так, чтобы и рыбку поймать, и остаться в безопасности.
Дмитрий Никоноров, рыбак с тридцатилетним стажем, – один из администраторов и основателей рыболовной группы в социальной сети Facebook, которая называется „Рыбалка в Эстонии“.
„Группу мы основали в 2015 году втроем – совместно с моим братом и приятелем, – рассказывает Дмитрий. – Сначала там было буквально несколько человек, знакомых между собой. Чисто чтобы делиться успешными уловами. Затем один друг добавил второго, третий – пятого, так и закрутилось. Теперь же в группе – почти 10 тысяч участников, и на данный момент она является самой популярной в Эстонии. Группа живет за счет того, что люди постоянно делятся информацией, дают друг другу советы, я также постоянно устраиваю различные конкурсы с хорошими призами и подарками. Во всем этом мне помогают участники группы. Это – некое братское сообщество, где очень многие знакомятся, начинают вместе ездить на рыбалку, а после и вовсе становятся настоящими друзьями“.
Правила поведения братства
Он добавляет: „В Эстонии можно ловить рыбу зимой как со льда, так и в море, стоя по пояс в воде – например, при ловле форели. Этот вид ловли набирает популярность среди рыбаков в последнее время. Но он требует крепкого здоровья и терпения. Стоит помнить, что это и приличные финансовые затраты, так как хорошая экипировка стоит недешево. Не каждый сможет стоять по пояс в воде температурой -1-2 градуса, да и терпение нужно, потому что форель поймать очень непросто. Ну и классическая рыбалка на льду“.
По его словам, самое важное для такой рыбалки – это хорошая, тёплая, непродуваемая одежда.
„По возможности – костюм-“поплавок“, в котором тепло и безопасно. В нем утонуть практически невозможно. На лед с собой берем бур и удочку с „секушкой“ или мормышкой. Насадка – мотыль или опарыш“, – рассказывает специалист.
Он добавляет, что самый простой способ для новичка найти примерное обитание рыбы – смотреть, где сидят бывалые рыбаки, и присаживаться рядом.
„Но есть нюанс! – подчеркивает Дмитрий. – Бурить лунку близко с сидящими рыбаками да и вообще шуметь – нельзя, иначе в свой адрес можно услышать много плохих слов. Этику и рыбацкие законы нужно соблюдать“.
Он сетует: „Но, к сожалению, не все рыбаки сами соблюдают хотя бы простые
правила поведения. Большой проблемой являются кучи мусора по всем побережьям. Я уже не знаю, как донести людям, чтобы они увозили с собой то, что привезли на рыбалку. Не понимаю людей, которые гадят: бутылки, банки из-под кукурузы и червей, мешки из-под прикормки… Я лично постоянно собираю мусор за „хрюшами“ и привожу к собственному дому, мне не трудно. Как исправить эту ситуацию? Не знаю. Возможно, нужно поставить большие мусорные контейнеры на парковках возле водоемов“.
Какая рыба популярна зимой?
По словам опытного рыболова, популярнейшие виды рыб, которых ловят зимой в Эстонии, – это окунь, щука, судак, плотва и налим.
„Но налима в основных его местах обитания, таких как Чудское озеро, можно было ловить до 10 января, – подчеркивает Дмитрий. – После этого месяц действует „нерестовый“ запрет, и если во время этого запрета вам на крючок вдруг попадется налим, то его нужно аккуратно отпустить. Иначе можно получить серьёзный штраф“.
Никаноров особо отмечает, что, с его точки зрения, самые популярные и „удачные“ для рыбалки водоёмы – это Пярнуский залив, а также Чудское и Теплое озера. Поймать рыбу в этих водоемах не составляет особого труда, и там хорошо развиты услуги „развозки“ на места ловли. Рыболова забирают с утра с берега и везут прямо на то место, где вчера был хороший улов. Значит, скорее всего, и на следующий день в этом месте рыба тоже будет.
„Для меня лучшее время для ловли зимой – это примерно с 9 утра и до 14-15 часов дня, – добавляет Дмитрий. – После этого обычно активность рыбы снижается. Ну и считается, что лучшее время для ловли рыбы зимой – это период первого и последнего льда“.
Он советует: „Для продуктивной рыбалки на хищную рыбу нужно не сидеть долго на одном месте! А много ходить и много бурить. Пробурил лунку, 5 минут посидел. Если рыба не клюет – встал и пошел искать скопление активной рыбы – то есть той, которая хочет есть. Для рыбы наподобие плотвы действует немного иной способ: пришёл, пробурил лунку, сел, прикормил, и сиди полчаса, жди. Не шуми. Если рыба не отзывается, меняй лунку и повторяй процесс. Так же сейчас есть подводные камеры. Это намного упрощает поиск рыбы. Прикормил плотву, опустил камеру, и наблюдай. Всё просто“.
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Рыбацкие приметы, которые (по уверениям рыбаков) действительно работают:
• Новичкам всегда везет больше других рыбаков;
• Перед закидыванием удочки нужно плюнуть на червяка;
• Если рыбалка началась плохо, то закончится хорошо, и наоборот;
• Нельзя идти на рыбалку, когда все мысли о чем-то постороннем;
• Если случайно забыть тару для рыбы, улов будет отменным;
• Лучшая погода для ловли – сырость, резко пришедшая на смену жаре.
Но стоит учесть, что сбываются обычно только те приметы, в которые человек действительно верит. Поэтому можно вооружиться добрыми приметами и верить только в них: так и настроение будет лучше, и рыбалка удачнее. Тогда не будет ни хвоста, ни чешуи – вне зависимости от того, кто это скажет.
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Ограничения и запреты
На вопросы читателей отвечает главный инспектор бюро развития надзора за дикой природой и рыболовством Департамента окружающей среды Эрик Партс
1. Какие ограничения действуют на рыбалку зимой?
Рыболовы-любители должны учитывать время, место и ограничения, налагаемые на конкретные виды рыб. Важно знать, где, когда и на какую снасть рыболовам-любителям разрешено ловить рыбу. Всю эту информацию можно найти на сайте Департамента окружающей среды.
Каждый может бесплатно и без оформления рыболовной карты ловить рыбу одной простой ручной удочкой на общественном и публично используемом водоеме. Однако следует учитывать периоды и места запрета на лов, а также ограничения, установленные в отношении видов рыб.
Простая ручная удочка состоит из удилища, лески длиной до 1,5 части длины удилища, одинарного крючка, грузила и поплавка. При ловле можно использовать только натуральную приманку.
В случае же покупки лицензии каждый вправе ловить рыбу крючковыми орудиями лова на водоемах общественного пользования. Крючковые орудия лова: спиннинг, дорожка, сикушка, нахлыст, донная удочка (донка, закидушка), жерлица, ручная удочка и не менее двух ручных простых удочек, гарпунное ружье и гарпун.
Также лицензия необходима, если рыбалка осуществляется спиннингом и нахлыстом на форелевых реках Центральной Эстонии и на лососевых и форелевых реках Северной Эстонии, а также в заповеднике Эндла, национальном парке Матсалу или заповеднике Силма.
2. Какие изменения вступили в силу в этом году?
С 1 января текущего года разрешена ловля щуки, длина которой от кончика рыла до конца хвостового плавника составляет 50 см (до 31.12.2023 минимальный размер щуки составлял 45 см). Минимальный размер щуки распространяется на все внутренние водоемы, а также на море.
Изменился и минимальный размер окуня, с 1 января этого года в море разрешено ловить окуня, длина которого составляет 21 см от кончика рыла до конца хвостового плавника (до 31.12.2023 минимальный размер окуня составил 19 см). Минимальный размер окуня действителен только в море, во внутренних водах минимальный размер окуня не установлен.
3. Сколько килограммов и какую рыбу может легально выловить один человек?
С 01.01.2021 при любительском лове на одно лицо действуют следующие ограничения:
Щука – разрешенное количество в день 5 шт.
Судак – разрешенное количество в день 5 шт.
Лещ – разрешенное количество в день 15 шт.
Рыбец – разрешенное количество в день 20 шт.
Язь – разрешенное количество в день 15 шт.
Лосось и форель – разрешенное количество в штуках 2 лосося или 2 форели или 1 лосось и 1 форель в день.
4. Были ли выявлены этой зимой случаи браконьерства? Сколько рыбы в принципе нелегально вылавливается в Эстонии, и какие штрафы за это грозят?
С точки зрения рыбного мониторинга, зима началась мирно. В целом, обычно зима всегда является более спокойным периодом в рыболовстве.
Последние серьезные случаи незаконного вылова рыбы были выявлены
осенью прошлого года, они связаны с нерестом лосося в наших реках. Каких-то кричащих и громких случаев не было, большинство нарушений было связано с выловом лосося в запрещенных местах и в запрещенное время.
Максимальный штраф за нарушение требований рыболовства в рамках производства по делу о проступке может составлять до 1200 евро. В последние годы Департамент окружающей среды ежегодно возбуждает около 350-400 уголовных дел, связанных с рыболовством.
Конечно, нельзя сказать, что все эти случаи являются так называемым „браконьерством“. Во многих случаях люди получили лицензию, и рыбачили легально, но нарушали установленные правила – ловили рыбу большего размера, чем можно, ловили в запрещенное время и в запрещенном месте, превышали разрешенное количество рыбы и т.д.
5. Какие орудия лова самые опасные? И почему?
Все они перечислены в Законе о рыболовстве. Это, например, лов с использованием электричества, ядов и наркотических веществ, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Такие способы опасны для флоры и фауны в целом тем, что во время их применения (кроме непосредственно пойманной рыбы) погибает другая рыба и другие водные организмы на этом участке. Случаи с использованием электричества мы время от времени выявляем, с ловлей другими перечисленными способами и орудиями наши инспекторы в последние годы не сталкивались.
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Не забываем о безопасности!
Лед считается опасным, когда его толщина не соответствует стандартам для безопасного передвижения по льду.
Согласно общепринятым стандартам, лед толщиной менее 5 см считается очень опасным и непригодным для ходьбы. Лучше всего избегать хождения по тонкому льду – особенно вблизи текущих вод, мостов, растений и других потенциально опасных мест.
Лед толщиной 10 сантиметров считается безопасным для прогулок пешеходов и лыжников, но всегда есть риски.
Для зимних мероприятий на льду – например, катание на санях или коньках – рекомендуется лед толщиной не менее 20 сантиметров.
Однако важно помнить, что эти указания могут изменяться в зависимости от местных условий и характера водоема. Всегда следует обращаться к местным властям или экспертам по безопасности, чтобы получить точную информацию для конкретного региона.
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Что делать, если провалился под лёд?
Анастасия Тульская, эксперт бюро превенции Северного спасательного центра
• Первым делом попытайтесь сохранить спокойствие. Это поможет вам принимать осознанные решения.
• Не паникуйте и не пытайтесь всплывать там, где вы упали. Постарайтесь нормализовать дыхание.
• Попытайтесь развернуться обратно в сторону, откуда вы пришли. Там лед мог быть более прочным.
• Опирайтесь на лед руками, чтобы распределить вес тела и предотвратить дополнительные трещины.
• Если у вас есть ледяное шило или другой твердый предмет, используйте его, чтобы создать дополнительную поддержку при выборе пути.
• Если удалось выбраться из проруби, то не надо спешить подниматься на ноги, так можно снова угодить под лед.
• Удаляться от проруби нужно, перекатываясь или отползая на животе.
• Подниматься надо на безопасном расстоянии от проруби и уходить по протоптанному пути.
• После того, как вы выбрались из воды, сразу обратитесь за медицинской помощью, даже если кажется, что вы чувствуете себя нормально. Охлаждение организма может вызвать серьезные проблемы.
• Если вы увидели человека, провалившегося под лед, немедленно вызывайте экстренную помощь и не подходите ко льду, если это небезопасно, чтобы избежать дополнительных инцидентов. В случае провала под лед каждая минута имеет значение, поэтому важно действовать быстро и вызвать профессиональную помощь.
Действия после счастливого спасения. Как согреться?
• После спасения из холодной воды важно принимать меры для быстрого согревания, чтобы предотвратить гипотермию. Вот несколько шагов, которые можно предпринять:
• снимите мокрую одежду и замените ее на сухую, если это возможно.
• Если дополнительной одежды нет, снимите мокрую, выжмите из нее воду и наденьте обратно.
• Если возможно, найдите укрытие в теплом помещении. Если такой возможности нет, постарайтесь хотя бы спрятаться от ветра и холода.
• Пейте теплые, но не горячие напитки, чтобы восстановить тепло внутри организма.
• Если у вас есть теплые одеяла или пледы, обернитесь ими, чтобы сохранить тепло.
• Воздерживайтесь от активных движений, так как это может усилить потерю тепла. Вместо этого старайтесь оставаться спокойным и сосредоточиться на том, чтобы согреться.
• Нельзя тереть кожу, чтобы согреться. Этим можно только навредить организму.
• Помните, что согревание должно происходить постепенно, чтобы избежать возможного шока. Конечно, потом нужно обратиться за медицинской помощью.
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Рекомендации от Спасательного департамента: как вести себя на льду и как действовать, если провалился под лёд?
• Перед тем, как отправиться на лед для зимней рыбалки, убедитесь, что толщина льда безопасна. Рекомендуемая толщина для пешеходов – не менее 10 см, для катания на коньках – не менее 20 см.
• Спросите местных экспертов или посмотрите на сайте Veeohutus.ee, в каком состоянии лед.
• Одевайтесь тепло: носите теплую и влагозащитную одежду, чтобы предотвратить переохлаждение во время рыбалки.
• Заранее изучите прогноз погоды, чтобы избежать неприятных ситуаций.
• Не ходите в одиночку: рыбалка вдвоем или группой повышает безопасность – в случае чрезвычайной ситуации всегда есть кто-то, способный оказать
помощь.
• Соблюдайте дистанцию между рыбаками: она должна быть безопасной, особенно на незнакомых участках льда.
• Остерегайтесь областей с теплыми течениями: если вы рыбачите на реке или водоеме с течением, будьте внимательны к возможным областям слабого льда, где вода может быть более теплой.
• Возьмите с собой необходимое снаряжение: веревку, ледяной крюк, жилеты, палатку, чтобы использовать в случае необходимости.
• Сообщите о своих планах: перед выходом на лед дайте знать кому-нибудь о своих планах, чтобы в случае необходимости реагирование было оперативным.
• По возможности надевайте специально предназначенную для рыбаков „плавающую“ одежду, обувь с шипами и вешайте на шею ледяное шило.
• Список обязательных вещей на зимней рыбалке: яркая шапка, ледяное шило, свисток, рюкзак с сухой сменной одеждой, мобильный телефон в водонепроницаемом пакете.
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Полезные ссылки
Всю необходимую информацию о правилах рыбной ловли и разрешении на нее можно найти на сайтах:
www.kalastusinfo.ee
www.kalaluba.ee
www.keskkonnaamet.ee