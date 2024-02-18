Актуальные вопросы о больничном: что нужно учитывать, если вы заболели?

случае несчастного случая на производстве Касса здоровья выплачивает компенсацию со 2-го дня болезни, размер компенсации составляет 100% среднего дохода за календарный день.

В случае болезни и бытовой травмы размер компенсации, выплачиваемый Кассой здоровья, составляет 70% среднего дохода за календарный день. В

„Я повредил руку на работе. Написали – производственная травма, и я, похоже, не смогу работать минимум три недели. Согласно нашему договору, больничный оплачивает только Касса здоровья. Что я получу в этом случае? Чем больничный при производственной травме отличается от домашней травмы?“, — написал Григорий

• для получения суммы пособия по уходу дневной доход умножается на 80% и умножается на количество дней, подлежащих компенсации;

• годовой доход делится на 365 для получения среднего дохода за календарный день;

На основании листа по уходу застрахованное лицо имеет право на получение пособия до выздоровления ребенка или максимум 14 дней. Для получения суммы пособия ставка пособия рассчитывается из среднего дохода работника за календарный день и умножается на количество дней, подлежащих компенсации. Из пособия удерживается подоходный налог.

В случае ухода за больным ребенком до 12 лет Касса здоровья выплачивает пособие по уходу в размере 80% с первого дня невыхода на работу. Пособие по уходу рассчитывается на основе социального налога лица за предыдущий календарный год. Данные о социальном налоге Касса здоровья получает в Налогово-таможенном департаменте Эстонии.

Прежде всего отметим, что ухаживающему за ребенком человеку врач оформляет лист по уходу.

„Я мама 6-летнего ребенка, он ходит в садик. Я работаю за минимальную зарплату. Как рассчитать, сколько денег выплачивается за больничный по болезни ребенка, если он длился неделю?“, — написала Николь.

Согласно Закону о трудовом договоре, работник имеет право прервать, отложить или досрочно прекратить отпуск по важным для работника причинам.

„У меня уже бывало, что я заболевала в отпуске и вместо полноценного отдыха просто отлеживалась под одеялом. Можно ли взять больничный во время отпуска? Как его правильно оформить?“, — написала Лариса Витальевна

Касса здоровья выплачивает компенсацию за больничный лист, если его открыли во время трудовых отношений – независимо от того, когда трудовые отношения заканчиваются. Поскольку вопрос касается рекомендации работодателя временно уйти с работы, имеет смысл также проконсультироваться с Трудовой инспекцией относительно этого нюанса.

Если работник заболел во время трудовых отношений (трудовые отношения включают испытательный срок), и ему был предоставлен первичный больничный, Касса здоровья выплачивает компенсацию до выздоровления человека (максимум 182 дня).

„Моя девушка находится на испытательном сроке. За несколько дней до окончания испытательного срока ей назначена сложная операция. Работодатель не хочет, чтобы она ушла на длительный больничный до окончания испытательного срока, и предложил ей временно уволиться. Если она уйдет с этой работы, получит ли она деньги от Кассы здоровья?“, — написал Владислав

В случае болезни или бытовой травмы работодатель выплачивает лицу компенсацию с 4 по 8 день болезни. Компенсация работодателя рассчитывается исходя из среднего заработка работника за последние шесть месяцев. Касса здоровья выплачивает компенсацию с 9-го дня. Для расчета пособия по болезни работник Кассы здоровья рассчитывает средний доход за календарный день на основе социального налога за предыдущий календарный год, учитывает размер пособия и умножает его на количество дней, подлежащих компенсации.

В случае несчастного случая на производстве Касса здоровья выплачивает 100% возмещения при условии, что работодатель подал в Инспекцию труда акт о несчастном случае на производстве и происшествие было признано несчастным случаем на производстве.

Работник имеет право востребовать неиспользованную часть отпуска сразу после прекращения обстоятельства, препятствующего использованию отпуска, либо в иное время по соглашению сторон. Это значит, что, если работник заболел во время отпуска, его можно прервать и продолжить отдыхать уже после выздоровления или в другое время по согласованию с работодателем. Работник обязан в кратчайшие сроки сообщить работодателю об обстоятельствах, препятствующих использованию отпуска.

Если работник не прерывает отпуск, он не имеет права на оплату больничного.

Если работник не прерывает отпуск и одновременно находится на больничном, обязанность сделать отметку при подтверждении больничного листа является обязанностью работодателя. Работник не имеет права на оплату больничного за этот период.

„Мой срочный трудовой договор подходит к концу, а я заболел и вынужден сидеть дома по болезни. Заплатят ли мне за эти дни, если договор закончится раньше, чем врач закроет больничный?“, — написал Борис Александрович.

Касса здоровья оплачивает больничный лист, если его открыли еще во время трудовых отношений. И независимо от того, когда закончатся трудовые отношения и даже если они заканчиваются в период больничного.

„Я работаю по выходным, а мой семейный врач – нет. Как открыть больничный в выходной день? Больничный оплачивается с четвертого дня. Уточните, пожалуйста, должны ли предыдущие три дня быть будними или они также могут приходиться на выходные (суббота и воскресенье)?“, — написала Татьяна

Лист нетрудоспособности выдается работнику в случае болезни или травмы исходя из календарных дней и открывается со дня, когда работник не может приступить к выполнению трудовых обязанностей.

Задним числом (также начиная с выходного или праздничного дня) лист нетрудоспособности можно открыть, если застрахованное лицо заболело или возникла необходимость в уходе в выходной или праздничный день и лицо сообщило об этом медицинскому работнику, используя средства связи или придя на прием на следующий рабочий день.