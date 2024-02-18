Как после перехода на евровалюту поменялась наша жизнь?
1 января исполнилось 13 лет с тех пор, как Эстония перешла на общеевропейскую валюту – евро. Как за это время изменились цены и зарплаты, да и экономическая ситуация в целом – узнавала „МК-Эстония“.
Многие помнят масштабную инфокампанию перед переходом с крон на новую валюту: „euro hindu ei tõsta“ – „евро цены не поднимет“. Рост цен жители Эстонии ощутили в том же году. Правда, росли и зарплаты.
Зарплаты
В течение 13 лет заработная плата жителей Эстонии быстро росла: с 2010 года средняя брутто-зарплата увеличилась на 76,4%, медианная зарплата – на 85,8%, а минимальная заработная плата удвоилась. Такие данные приводит Департамент статистики.
„К 2022 году среднемесячная брутто-зарплата увеличилась примерно в 2,01 раза по сравнению с 2011 годом, – говорит аналитик Департамента статистики Лийна Куузик. – В 2010 году средняя брутто-зарплата составляла чуть больше 12 тысяч крон, это 792 евро. С переходом на евро, в 2011 году, средняя зарплата поднялась до 839 евро. А в 2022-м средняя брутто-зарплата уже составляла 1685 евро. Данных за 2023 год пока нет, мы опубликуем их 3 марта“.
Больше всего за эти годы выросла минимальная зарплата. В 2008–2011 годах минималка работающих на полную ставку уменьшилась из-за экономического кризиса – она составляла 4 350 крон, или 278,02 евро.
Но после 2012 года она стала быстро расти: в среднем за эти годы минималка увеличивалась на 35–40 евро в год. К настоящему же моменту, согласно трехстороннему договору представителей Центрального союза профсоюзов, Центрального союза работодателей и государства, она выросла до 820 евро. Это также самый быстрый годовой рост за десятилетия – 95 евро.
Цены
По данным Департамента статистики, с переходом на евро индекс потребительских цен в 2011 году увеличился на 5% по сравнению со средним показателем 2010 года. Наибольшее влияние на годовое изменение индекса потребительских цен оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 9,7%, что составило две пятых общего прироста.
Также выросли цены на электроэнергию, теплоэнергию и отопление на 6,2%, а также на моторное топливо на 12,2%, что добавило еще пятую часть к общему увеличению. В 2011 году по сравнению со средним показателем 2010 года кофе стоил дороже на 45%, а сахар – на 43%.
„Если посмотреть на индекс потребительских цен, то его показатель увеличивался достаточно равномерно. Если в 2011-м этот показатель равнялся 100, то в 2023 году – 158. Самый большой скачок произошел в 2022
году, когда ИПЦ увеличился на 19,4% по сравнению с предыдущим годом“, – рассказывает руководитель рабочей группы Департамента статистики Виктория Трасанов.
По словам доктора экономических наук Владимира Вайнгорта, повышение цен было бы неизбежным, но его механизм был запущен еще до того, как евро сменил крону.
„Первый механизм был связан с масштабом пересчета. Это понятно, что когда 1 евро равняется 15,646 кронам, то цену на те вещи или продукты, которые стоили меньше 15 крон (6, 4, или 7 крон, например), никто не стал переводить в евроценты на тот момент. Округляли в лучшем случае до 50 центов, а чаще всего до 1 евро. Понятно, что не в выгодную для покупателя сторону“, – поясняет Вайнгорт.
Как мы видим, цены за 13 лет увеличились значительно, но, как утверждает Владимир Вайнгорт, ни в коем случае нельзя смотреть на это однобоко и осуждающе.
„Да, при переходе на евро наши цены стали достаточно резко повышаться и двигаться в сторону ближайших стран, уже состоявших в еврозоне. Но заметьте, что этот процесс двигался параллельно с таким же резким ростом заработных плат. До перехода на евро люди получали и 4, и 5, да даже если 10 тысяч крон, и это считалось приличной зарплатой. Сейчас минимальная зарплата превысила 800 евро, это очень хорошо. 20 лет назад 800 евро – это была ну просто шикарная зарплата, мало кто получал столько. А сегодня это минималка“, – констатирует Владимир Вайнгорт.
Он добавляет: „До перехода на евро мы имели очень хороший инвестиционный рост: государство вкладывало в производства, привозилась современная техника. Тем самым Эстония привлекала инвесторов. Привлекала более или менее качественной рабочей силой и низкой ее ценой. Одним словом, Эстония была страной с низкой ценой на ручной труд. Но как только мы перешли на евро, эта цена с каждым годом стала расти. Если до перехода медианная зарплата составляла 400 евро, то сейчас она составляет 1460 евро“.
Как считает доктор экономических наук, с одной стороны – это плохо, потому что быстро и неуклонно растут цены, особенно на услуги. Но если фирма предоставляет услуги, то она вынуждена поднимать как цены на свои услуги, так, соответственно, и зарплату своих сотрудников.
„Объясню: среди стран, данные которых приводит Eurostat, по средней и медианной зарплате Эстония находится где-то посередине. А представьте, если бы мы находились где-то в конце? Тогда бы все креативные и перспективные специалисты в любых областях попросту уезжали бы из Эстонии. Поэтому хочу сказать, что та экономическая линия, которой 10–15 лет придерживаются наши сменяющиеся правительства, то, что они достаточно легко договариваются с профсоюзами о повышении зарплаты – это правильно. Мы как раз движемся в том направлении, чтобы креативный образованный слой населения оставался в Эстонии, – подчеркивает Вайнгорт. – Если подытожить, то переход на евро стер некие границы между нами и странами еврозоны, и мы оказались более включенными в экономическую жизнь Евросоюза. Так что все-таки переход на евро, даже при всех этих проблемах и повышениях цен, был позитивным“.
Что можно было купить за 1 евро в 2011 году?
• 2 кг картошки (по 0,51)
• 1 кг польских яблок (0,80)
• 2 кг муки Tartu Veski (0,89)
• 1 кг сахара (0,95)
• 2 л молока в пакете (по 0,38 за литр)
• 2 булки Kirde Sai (по 0,44)
• 4 пачки печенья (по 0,25)
• 4 глазированных сырочка (по 0,25)
• 2 бутылки пива (по 0,50)
• 2 упаковки плавленного сыра Merevaik (по 0,50)
• 1 упаковку колбасы или полукопченой нарезки (по 0,75)
• 1 литр йогурта с фруктами (по 1,00)
• упаковку нарезанного сыра Atleet 150 гр (по 1,00)
• 1 литр персикового сока Largo (по 1,00)
• Также один евро стоили два часа парковки в центре Таллинна или порция супа в кафе Sadama grill в Силламяэ, а 1,09 – свежий номер газеты „МК- Эстония“.
Что можно купить за 1 евро сегодня?
• 2 коробка спичек
• жевательную резинку
• упаковку шоколадок
• 2 простых карандаша
• самые дешевые ластик и линейку
• печенье с мармеладом
• 1,5 кг картофеля
• пачку каменной соли
• кусок мыла
• 1 л кефира или молока в пакете
• универсальные салфетки для дома
• 1,5 л газированной столовой воды
Комментарий
Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank
В этом году исполнилось тринадцать лет со дня введения евро в Эстонии. Помимо использования евро это также означает участие в общей денежно-кредитной политике стран еврозоны и соответствующих сделках.
Членство в еврозоне, несомненно, во многом повлияло на экономику Эстонии. Если за год до вступления в еврозону доля евро в трансграничных сделках Эстонии составляла 44%, то к прошлому году она выросла до 95%. Таким образом, экономика Эстонии в значительной степени основана на евро, и изменение обменного курса евро по отношению к доллару США (который является второй по значимости валютой во внешних сделках Эстонии) скорее влияет на отдельные товары или группы товаров.
Использование евро сделало платежи более удобными, дешевыми, быстрыми и безопасными. Это также облегчило использование денег во время путешествий.
Изменение курса евро оказывает косвенное влияние на экономику Эстонии, поскольку на страны еврозоны приходится 56% экспорта и 63% импорта из Эстонии.
На сближение экономики Эстонии со странами зоны евро в первую очередь повлияло членство в общем европейском рынке, хотя использование общей валюты и участие в общей денежно-кредитной политике также имеют значительный эффект.
Если, например, в 2011 году ВВП Эстонии на душу населения составлял 66% от среднего показателя по еврозоне, то к 2022 году он вырос до 82%. Однако в частном потреблении соответствующая доля выросла с 59 до 80 процентов.
Быстрый рост цен в предыдущие два года приблизил уровень цен в Эстонии к среднему уровню еврозоны. Уровень цен частного потребления относительно среднего показателя по еврозоне вырос с 71 процента в 2011 году до 92 процентов к 2022 году, а уровень цен в экономике в целом в то же время вырос с 66 процентов до 85 процентов от среднего показателя по еврозоне. Более быстрый, чем в среднем, рост цен в еврозоне в прошлом году еще больше приблизил наш уровень цен к среднему уровню единой валютной зоны.
Введение евро в 2011 году незначительно повлияло на общий рост цен в Эстонии. Рост цен начал существенно ускоряться раньше. В год введения евро на мировом рынке цены на нефть выросли на 40%, а цены на продовольственные товары выросли на 24%, что привело к росту цен на продукты питания и энергоносители. Если в год введения евро инфляция ускорилась до 5 процентов, то в последующие два года она замедлилась, а цены падали уже в 2014–2015 годах.
Для привлечения иностранных инвесторов наряду с членством в Европейском Союзе и НАТО важно быть и членом еврозоны. В последние пару лет наша инвестиционная привлекательность ухудшилась из-за близости воюющей России, и хотя доля стран еврозоны в прямых инвестициях в Эстонию немного снизилась, в более длительном сравнении она значительно выросла. Например, если в 2010 году доля стран еврозоны в прямых инвестициях, осуществленных в Эстонию, составляла 48%, то (по предварительным данным) в прошлом году она составляла 63%. Однако доля прямых инвестиций из Эстонии в страны еврозоны снизилась.
Комментарий
Пааво Труу, финансовый директор Coop Pank
Мы видим, что общее качество жизни жителей Эстонии за эти годы заметно улучшилось. Несмотря на значительный рост цен за эти годы, зарплата людей все же росла быстрее, а это означает, что реальные доходы и покупательная способность жителей Эстонии со временем увеличивались.
Кроме того, мы также видим, что сбережения людей имеют тенденцию к росту, и все больше и больше домохозяйств могут позволить себе жилищные кредиты
и лизинг.
Также важно, что, хотя ставка Euribor за короткое время резко выросла и, следовательно, возросли все платежи по жилищному кредиту и аренде, люди все еще в состоянии выполнить свои финансовые обязательства.
Глядя на текущую ситуацию в экономике, можно сказать, что начавшаяся в прошлом году эпоха высоких процентных ставок, охлаждавшая экономику, подходит к концу, и начался год падения процентных ставок. Это обнадеживающая новость для заемщиков и обнадеживающий сигнал для предпринимателей.
Комментарий
Лаури Мацулевич, экономист Банка Эстонии
Экономика Эстонии и уровень жизни в целом после перехода на евро выросли, что на самом деле естественно, поскольку мы постоянно догоняем более богатые страны-члены ЕС, тесно связанные с нами. Экономика Эстонии выросла более чем в два раза по сравнению с 2011 годом.
О повышении уровня жизни и благосостояния свидетельствует, например, тот факт, что люди в Эстонии сейчас покупают вдвое больше товаров и услуг, чем в 2011 году. Уровень жизни также можно измерить по сравнению с другими странами – если в 2011 году наш ВВП на душу населения составлял 71% от среднего показателя по ЕС, то в 2022 году он составил 85% среднего показателя ЕС.
После перехода на евро значительно увеличились и доходы жителей Эстонии. Средняя зарплата выросла более чем в 2 раза за 13 лет (около 130%) с учетом роста цен, т. е. реальная покупательная способность выросла на 45%.
Покупательная способность средней зарплаты постоянно росла до 2021 года. Правда, в 2022 году она упала из-за очень быстрого роста цен, но сейчас опять восстанавливается. После перехода на евро минимальная заработная плата выросла с 278 евро (2011 г.) до 725 евро (2023 г.), то есть на 160%. В этом году минимальная заработная плата увеличилась до 820 евро.
Среднегодовой рост потребительских цен составлял 4,5% в течение 13 лет до введения евро, то есть с 1998 по 2010 год. В течение 13 лет после перехода на евро, то есть с 2011 по 2023 год, он составлял 4,3% в год. Таким образом, в период евро рост цен в Эстонии был на том же уровне, что и в период кроны.
Как все подорожало!
31 марта 2011 года портал kaubandus.ee опубликовал сравнительный обзор, как изменились цены на разные товары после перехода на евро.
Для сравнения взяли цены на товары в марте 2010 и марте 2011 гг. в Таллинне, Тарту, Вильянди, Йыхви и Курессааре.
Например, средняя цена на муку (Tartu Veski, 2 кг) в 2011-м по сравнению с предыдущим годом выросла на 24,5%. Самая дешевая мука была в Lasnamäe Maksimarket и Viljandi Tarbijate Ühistu Maksimarket, где стоила в марте 2011 года 0,89 евро.
„Цена на булку Kirde стабилизировалась, – рапортовал портал, – и теперь
почти во всех магазинах данная булка стоит 0,44 евро“.
Самое дешевое пастеризованное молоко в пакетах (2,5% жирности) стоило в магазинах в среднем 0,56 евро. По сравнению с мартом 2010 года цены выросли на 32,33%. Самое дешевое молоко было в Silikaadi Säästumarket в Таллинне и стоило 0.38 евро, а самое дорогое – в магазинах Maxima X в Таллинне, Тарту и Йыхви по цене 0.63 евро.
„А вот куриные яйца размера М (10 штук) за год подешевели“, – сообщалось в новости.
Стоимость самого дешевого сахара выросла на 32%. Если в марте 2010 года средняя цена за кило была 0,72 евро, то в марте 2011-го – уже 0,95 евро. Самый дешевый сахар был в магазинах Maksima X в Таллинне, Тарту, Вильянди и Йыхви, а также в Lasnamäe Prisma – по цене 0,84 евро. А самый дорогой – 1,19 евро – в сети Selver.
„Стоимость 1 кг домашнего фарша Rakvere сильно варьируется, – сообщают авторы новости. – От 2,48 до 4,30 евро. Но больше всего подорожали овощи. Если в 2010 году немытый картофель стоил в среднем 0,27 евро, то в марте 2011-го – уже 0,51 евро. Польские яблоки, которые в прошлом году стоили 0,47 евро, в этом – уже 0,80 евро. Зато свежие помидоры подешевели на 11,2%, в марте этого года они стоят в среднем 1,47 евро“.
Сейчас о таких ценах приходится только мечтать!