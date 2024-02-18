Как после перехода на евровалюту поменялась наша жизнь?

Также выросли цены на электроэнергию, теплоэнергию и отопление на 6,2%, а также на моторное топливо на 12,2%, что добавило еще пятую часть к общему увеличению. В 2011 году по сравнению со средним показателем 2010 года кофе стоил дороже на 45%, а сахар – на 43%.

По данным Департамента статистики, с переходом на евро индекс потребительских цен в 2011 году увеличился на 5% по сравнению со средним показателем 2010 года. Наибольшее влияние на годовое изменение индекса потребительских цен оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 9,7%, что составило две пятых общего прироста.

Но после 2012 года она стала быстро расти: в среднем за эти годы минималка увеличивалась на 35–40 евро в год. К настоящему же моменту, согласно трехстороннему договору представителей Центрального союза профсоюзов, Центрального союза работодателей и государства, она выросла до 820 евро. Это также самый быстрый годовой рост за десятилетия – 95 евро.

Больше всего за эти годы выросла минимальная зарплата. В 2008–2011 годах минималка работающих на полную ставку уменьшилась из-за экономического кризиса – она составляла 4 350 крон, или 278,02 евро.

„К 2022 году среднемесячная брутто-зарплата увеличилась примерно в 2,01 раза по сравнению с 2011 годом, – говорит аналитик Департамента статистики Лийна Куузик. – В 2010 году средняя брутто-зарплата составляла чуть больше 12 тысяч крон, это 792 евро. С переходом на евро, в 2011 году, средняя зарплата поднялась до 839 евро. А в 2022-м средняя брутто-зарплата уже составляла 1685 евро. Данных за 2023 год пока нет, мы опубликуем их 3 марта“.

В течение 13 лет заработная плата жителей Эстонии быстро росла: с 2010 года средняя брутто-зарплата увеличилась на 76,4%, медианная зарплата – на 85,8%, а минимальная заработная плата удвоилась. Такие данные приводит Департамент статистики.

Многие помнят масштабную инфокампанию перед переходом с крон на новую валюту: „euro hindu ei tõsta“ – „евро цены не поднимет“. Рост цен жители Эстонии ощутили в том же году. Правда, росли и зарплаты.

„Если посмотреть на индекс потребительских цен, то его показатель увеличивался достаточно равномерно. Если в 2011-м этот показатель равнялся 100, то в 2023 году – 158. Самый большой скачок произошел в 2022

году, когда ИПЦ увеличился на 19,4% по сравнению с предыдущим годом“, – рассказывает руководитель рабочей группы Департамента статистики Виктория Трасанов.

По словам доктора экономических наук Владимира Вайнгорта, повышение цен было бы неизбежным, но его механизм был запущен еще до того, как евро сменил крону.

„Первый механизм был связан с масштабом пересчета. Это понятно, что когда 1 евро равняется 15,646 кронам, то цену на те вещи или продукты, которые стоили меньше 15 крон (6, 4, или 7 крон, например), никто не стал переводить в евроценты на тот момент. Округляли в лучшем случае до 50 центов, а чаще всего до 1 евро. Понятно, что не в выгодную для покупателя сторону“, – поясняет Вайнгорт.

Как мы видим, цены за 13 лет увеличились значительно, но, как утверждает Владимир Вайнгорт, ни в коем случае нельзя смотреть на это однобоко и осуждающе.

„Да, при переходе на евро наши цены стали достаточно резко повышаться и двигаться в сторону ближайших стран, уже состоявших в еврозоне. Но заметьте, что этот процесс двигался параллельно с таким же резким ростом заработных плат. До перехода на евро люди получали и 4, и 5, да даже если 10 тысяч крон, и это считалось приличной зарплатой. Сейчас минимальная зарплата превысила 800 евро, это очень хорошо. 20 лет назад 800 евро – это была ну просто шикарная зарплата, мало кто получал столько. А сегодня это минималка“, – констатирует Владимир Вайнгорт.