Как узнать, нужно ли при использовании химического вещества носить маску?

Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла:

Для обращения с опасными химическими веществами установлены ясные и конкретные правила, которые, к сожалению, в описанной ситуации были проигнорированы. Безопасное использование химических веществ начинается еще до того, как химикат передается работнику. Во-первых, следует прочитать паспорт безопасности химического вещества, из которого можно узнать, каково возможное воздействие на здоровье того или иного химического вещества и как защитить себя. На каждое используемое химическое вещество должен иметься паспорт безопасности, который работодатель может получить у поставщика (продавца).

При обращении с химикатами необходимо использовать средства индивидуальной защиты. В разделе 8 паспорта безопасности указано, какие средства индивидуальной защиты и с какими защитными свойствами необходимо носить при использовании химического вещества. Например, может быть написано, что необходимо надевать нитриловые перчатки, а для защиты органов дыхания использовать противогаз с фильтром А (на фильтре имеется коричневая полоса). Указанные в паспорте безопасности средства индивидуальной защиты должны быть переданы работнику работодателем, и работник должен их использовать.

Информация, указанная в паспорте безопасности, также должна учитываться при анализе рисков рабочей среды, в котором необходимо отразить все меры, принятые для защиты здоровья работника, например, информацию о вытяжке или средствах индивидуальной защиты.

Работодатель обязан в ходе инструктажа ознакомить работника с паспортами безопасности используемых химических веществ, поскольку работник должен знать, какое воздействие на здоровье могут оказывать химические вещества, как их избежать и какие средства индивидуальной защиты использовать.