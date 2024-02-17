Как узнать, нужно ли при использовании химического вещества носить маску?
Работник спрашивает: Я имею дело с клеем, который необходимо смешивать с отвердителем. При использовании этой смеси начинает першить в горле и болеть голова. На упаковке отвердителя имеется маркировка H350 — может вызывать рак и H314 — вызывает сильное разъедание кожи и повреждение глаз. Надпись на упаковке вызывает вопросы: можно ли использовать его без средств защиты и в закрытом помещении, в котором практически нет вентиляции? Можно ли работать в таких условиях, или я каждый раз буквально вдыхаю яд? Выясняет портал Tööelu.
Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла:
Для обращения с опасными химическими веществами установлены ясные и конкретные правила, которые, к сожалению, в описанной ситуации были проигнорированы. Безопасное использование химических веществ начинается еще до того, как химикат передается работнику. Во-первых, следует прочитать паспорт безопасности химического вещества, из которого можно узнать, каково возможное воздействие на здоровье того или иного химического вещества и как защитить себя. На каждое используемое химическое вещество должен иметься паспорт безопасности, который работодатель может получить у поставщика (продавца).
При обращении с химикатами необходимо использовать средства индивидуальной защиты. В разделе 8 паспорта безопасности указано, какие средства индивидуальной защиты и с какими защитными свойствами необходимо носить при использовании химического вещества. Например, может быть написано, что необходимо надевать нитриловые перчатки, а для защиты органов дыхания использовать противогаз с фильтром А (на фильтре имеется коричневая полоса). Указанные в паспорте безопасности средства индивидуальной защиты должны быть переданы работнику работодателем, и работник должен их использовать.
Информация, указанная в паспорте безопасности, также должна учитываться при анализе рисков рабочей среды, в котором необходимо отразить все меры, принятые для защиты здоровья работника, например, информацию о вытяжке или средствах индивидуальной защиты.
Работодатель обязан в ходе инструктажа ознакомить работника с паспортами безопасности используемых химических веществ, поскольку работник должен знать, какое воздействие на здоровье могут оказывать химические вещества, как их избежать и какие средства индивидуальной защиты использовать.
При использовании канцерогенных химических веществ или при выполнении работ, в ходе которых работник контактирует, например, с пылью древесины лиственных пород или выхлопными газами дизельного топлива, работодатель должен организовать прохождение работником медицинского осмотра перед началом работы.