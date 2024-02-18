Полагается ли ночному работнику более высокая оплата труда?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Ночным работником считается работник, который обычно работает не менее трех часов своего ежедневного рабочего времени в ночное время. Это работник, который регулярно в ходе своей обычной работы работает ночью. Например, если работник работает в течение пяти рабочих дней по 40 часов в неделю и не менее 15 часов приходится на ночное время (работа с 22:00 до 06:00), то он является ночным работником.

Ночным работником также считается работник, который регулярно в ночное время не работает, но должен работать в ночное время в определенные периоды года. Иначе говоря, работник, который, по всей видимости, определенную часть своего рабочего времени в течение года работает в ночное время. Время, с которого отсчитывается годовой период, определяется работодателем, исходя из организации труда предприятия.

Если рабочее время работника (в т. ч. ночного работника) приходится на ночное время, работодатель обязан платить за работу заработную плату в 1,25-кратном размере, если не существует договоренности, что в заработную плату уже включена оплата труда в ночное время. Если работодатель и работник заключают соглашение о том, что заработная плата включает оплату труда за работу в ночное время, работодатель должен позаботиться о том, чтобы работник, выполняющий работу в ночное время, действительно получал более высокую заработную плату по сравнению с работником, который работает только днем.