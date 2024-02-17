Финансовый эксперт: автоналог планируют не для набивания кармана Каи Каллас

„Важно понимать, что введением налога не Кая Каллас хочет запихать деньги себе в карман. На самом деле государство должно выполнять свои обязательства. У нас есть учителя, которым надо повышать зарплату. Спасатели, медицина, оборона у нас недофинансированы. Я был бы рад, если на существующих у нас законах все это можно было финансировать. Увы, так не получается“, – сказал финансовый эксперт Рон Лувищук в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“.

Мы все хотим жить как в Северных странах, при этом мы не готовы платить подоходный налог в 44%, как в Финляндии, или в размере 55%, как в Швеции, отметил он.

„Повышение налогов или введение новых – это не ситуация, когда государство ворует для себя. Государство – это мы, деньги принадлежат налогоплательщикам и тратятся на нужды налогоплательщиков. Может ли государство лучше тратить? Наверное, да. Явно есть возможность кому-то платить меньше, кому-то больше. Это вопрос к правительству, которое должно более точечно помогать людям“, – считает он.

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