ВИДЕО | В результате тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла погиб человек

Авария произошла на 84-м километре трассы Таллинн-Пярну-Икла: столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

На месте аварии дорожное покрытие было скользким. Сейчас там закрыта одна полоса дороги, движение в этом районе затруднено.

Полиция рекомендует по возможности избегать этого района, но при выборе альтернативных маршрутов просит помнить, что небольшие второстепенные дороги полностью покрыты льдом и тоже очень скользкие.

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