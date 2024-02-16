Алар Карис высказался о смерти Навального

„Печальная правда заключается в том, что Кремль десятилетиями заставлял замолчать противников режима. Политковская, Литвиненко, Немцов, список продолжается, а теперь в нем еще и Навальный. Сердечные соболезнования семье Алексея Навального и всем, кто стоит за свободу“, - написал глава государства в соцсети X.

Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сегодня сообщило местное управление ФСИН.

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

По официальной версии 16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание, врачи скорой констатировали смерть. „Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали“, — говорится в релизе.