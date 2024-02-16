Кая Каллас о смерти Навального: это еще одно мрачное напоминание о том, с каким бандитским режимом мы имеем дело

„Смерть Алексея Навального - еще одно мрачное напоминание о том, с каким бандитским режимом мы имеем дело, и почему Россия и все виновные должны понести ответственность за каждое из своих преступлений“, - написала премьер в социальной сети X (бывший Twitter).

„Мои соболезнования. Думаю обо всех тех, кто все еще сидит за решеткой за свои политические взгляды“, - добавила Кая Каллас.

Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило местное управление ФСИН.

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

По официальной версии 16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание, врачи скорой констатировали смерть. „Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали“, — говорится в релизе.

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