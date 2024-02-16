Что евродепутаты говорят о смерти Навального? Рихо Террас: это классическое узаконенное убийство
Delfi собрал подборку того, что депутаты Европарламента говорят по поводу смерти Алексея Навального.
Бывший глава Сил обороны и депутат Европарламента Рихо Террас (Isamaa), заявил Delfi, что если Навальный действительно умер, то, с его, Терраса, точки зрения, это классическое узаконенное убийство.
„Это лишь показывает, что нынешний российский режим абсолютно преступен. Я думаю, что на очень широком уровне нужно рассмотреть вопрос о том, что если сейчас в России пройдут выборы, на которых будет избран Путин, то Путина нельзя официально признавать президентом России“.
Террас считает, что, разумеется, необходимо ужесточить санкции против России, но это очень непростая задача. „В любом случае, это свидетельство того, что все эти санкции против России оправданны, потому что в России царит преступный режим“.
По мнению Терраса, результаты выборов в России уже давно согласованы, и он не думает, что смерть Навального как-то на них повлияет. „Российская оппозиция и так очень раздроблена и находится ныне в очень сложной ситуации. Большинство из оппозиционеров уже работают за границей, опасаясь попасть в тюрьму, а затем и умереть при сомнительных обстоятельствах. Это, безусловно, большой удар для российской оппозиции“.
По словам Терраса, российские военные скорее обрадуются смерти Навального, что само по себе опасно.
Тоом: я не думаю, что его убили намеренно
Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) сказала, что, конечно, очень плохо, что 47-летнему человеку, попавшему в тюрьму здоровым, пришлось там умереть. По ее словам, руководитель штаба Навального написал, что они еще не получили официального подтверждения смерти, но, по всей видимости, они его получат.
„Российские оппозиционеры пишут, что это политическое убийство. Я не думаю, что его кто-то убил в прямом смысле слова, но то, что его довели до такого состояния, это очевидно. Конечно, эта смерть на совести Путина“, - сказала она. По ее словам, смерть Навального свидетельствует о том, что условия, в которых он находился, были нечеловеческими.
Тоом отметила, что, по ее мнению, Евросоюзу следует дождаться официального подтверждения смерти Навального. „Тогда Европарламент примет еще одну резолюцию, осуждающую режим Путина. Что касается ужесточения санкций, то это немного другая тема. Насколько я помню, у нас более или менее исчерпаны санкционные инструменты“. По мнению Тоом, от новых санкций будет мало толку, если уже действующие санкции не действуют.
Тоом выразила сомнение в том, что существуют какие-либо факторы, способные повлиять на исход президентских выборов в России. „Это выдача желаемого за действительное, этого не произойдет. В конце концов, мы все знаем, что Путин будет избран в любом случае“.
„Проблема российской оппозиции в том, что она не едина“, - сказала она. Тоом отметила, что, например, относительно Беларуси все знают, что если нужно поговорить с оппозицией, то нужно связаться со Светланой Тихановской, у которой есть свой штаб. По словам Тоом, только на этой неделе состоялась встреча с российской оппозицией, на которой присутствовали представители Владимира Кара-Мурзы и руководитель штаба Навального Леонид Волков.
„Кто этот человек, этот единственный голос, который представляет российскую оппозицию? Вот в чем проблема. Конечно, смерть Навального - это очень большой удар, но Кара-Мурза, я не хочу использовать слово „преемник“, по сути, является политическим заключенным номер один в России. Теперь нужно внимательно следить за его судьбой“.
Тоом заявила, что глубоко сомневается в том, что смерть Навального может каким-либо образом повлиять на моральный дух российской армии. Она отметила, что, по данным „Левада-Центра“, поддержка Навального была довольно высока в таких городах, как Санкт-Петербург и Москва, но в российскую армию мобилизуют людей в основном из других регионов, для которых Навальный, возможно, был довольно чужеродной фигурой.
Паэт: Путин продолжает укреплять в России общественный порядок, основанный на страхе
Как сообщает rus.ERR, вродепутат от Партии реформ Урмас Паэт написал на своей странице в Facebook, что убийством Навального путинский режим еще раз посылает российскому обществу угрозу, напоминая, что все, кто выступает против Путина или даже сомневается в нем, будут уничтожены.
„Суды и тюрьма - тоже лишь спектакль перед окончательным уничтожением противника. Тем самым Путин продолжает укреплять в России общественный порядок, основанный на страхе. Так же, как это уже неоднократно случалось в истории России“, - сказал политик.
„С помощью страха он надеется добиться послушания, лояльности и поддержки агрессии против Украины. Убийство Навального также находится в контексте предстоящих псевдовыборов президента России. Чтобы даже на так называемых выборах с заранее определенным результатом никто реально не осмелился конкурировать с Путиным“, - сказал Паэт, отметив, что Путина ждет Международный уголовный суд.
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