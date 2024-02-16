Что евродепутаты говорят о смерти Навального? Рихо Террас: это классическое узаконенное убийство

Бывший глава Сил обороны и депутат Европарламента Рихо Террас (Isamaa), заявил Delfi, что если Навальный действительно умер, то, с его, Терраса, точки зрения, это классическое узаконенное убийство.

„Это лишь показывает, что нынешний российский режим абсолютно преступен. Я думаю, что на очень широком уровне нужно рассмотреть вопрос о том, что если сейчас в России пройдут выборы, на которых будет избран Путин, то Путина нельзя официально признавать президентом России“.

Террас считает, что, разумеется, необходимо ужесточить санкции против России, но это очень непростая задача. „В любом случае, это свидетельство того, что все эти санкции против России оправданны, потому что в России царит преступный режим“.

По мнению Терраса, результаты выборов в России уже давно согласованы, и он не думает, что смерть Навального как-то на них повлияет. „Российская оппозиция и так очень раздроблена и находится ныне в очень сложной ситуации. Большинство из оппозиционеров уже работают за границей, опасаясь попасть в тюрьму, а затем и умереть при сомнительных обстоятельствах. Это, безусловно, большой удар для российской оппозиции“.

По словам Терраса, российские военные скорее обрадуются смерти Навального, что само по себе опасно.

Тоом: я не думаю, что его убили намеренно

Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) сказала, что, конечно, очень плохо, что 47-летнему человеку, попавшему в тюрьму здоровым, пришлось там умереть. По ее словам, руководитель штаба Навального написал, что они еще не получили официального подтверждения смерти, но, по всей видимости, они его получат.

„Российские оппозиционеры пишут, что это политическое убийство. Я не думаю, что его кто-то убил в прямом смысле слова, но то, что его довели до такого состояния, это очевидно. Конечно, эта смерть на совести Путина“, - сказала она. По ее словам, смерть Навального свидетельствует о том, что условия, в которых он находился, были нечеловеческими.