МНЕНИЕ | Чирикова о смерти Навального: „Наш настоящий и надежный партнер в борьбе против Путина – ВСУ“
„Первое, что мне приходит в голову - это то, что страна пожирает своих детей, причем самых лучших своих сыновей“, - прокомментировала проживающая в Эстонии российская активистка Евгения Чирикова RusDelfi.
У меня сейчас перед глазами фотография Алексея Навального и Бориса Немцова, где мы вместе на Болотной площади. Моих товарищей, один за одним пожирает эта система. Она - настоящий убийца и нельзя ее недооценивать. Я сейчас очень переживаю за тех, кто остается в ее лапах.
Второе, я вспоминаю убийство Сергея Магнитского (Магнитский обвинил сотрудников МВД России в коррупции. Позднее был арестован по подозрению в неуплате налогов. Находясь под арестом, умер в изоляторе „Матросская тишина“ за семь дней до истечения одногодичного срока - прим. ред.), как власти России всячески пытались скрыть, что это было убийство, и они пытались изобразить, что это была естественная смерть.
И я не верю ни на минуту ФСИН. И считаю абсолютно лицемерным заявление Пескова о том, что сейчас начнется расследование. Я считаю, что это для всех нас – тех, кто против путинского режима – хороший пинок. Мы понимаем, насколько силен и могущественен наш враг. Это значит, что мы не должны расслабляться. Мы не должны должны быть слабыми. Мы должны как-то собраться с силами: бороться, отвечать.
Я считаю, что сейчас наш настоящий и надежный партнер в борьбе против Путина – ВСУ. Если вы хотите что-то сделать с путинским режимом, то давайте поддерживать Украину и ВСУ, и тех россиян, которые борются на стороне Украины. Только таким образом можно что-то противопоставить этому режиму, который просто убивает лучших в России. Время переговоров закончилось. Хватит закрывать глаза. Мы имеем дело с беспощадными и безжалостными убийцами, и ответ должен быть адекватным.
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