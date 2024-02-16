МНЕНИЕ | Чирикова о смерти Навального: „Наш настоящий и надежный партнер в борьбе против Путина – ВСУ“

У меня сейчас перед глазами фотография Алексея Навального и Бориса Немцова, где мы вместе на Болотной площади. Моих товарищей, один за одним пожирает эта система. Она - настоящий убийца и нельзя ее недооценивать. Я сейчас очень переживаю за тех, кто остается в ее лапах.

Второе, я вспоминаю убийство Сергея Магнитского (Магнитский обвинил сотрудников МВД России в коррупции. Позднее был арестован по подозрению в неуплате налогов. Находясь под арестом, умер в изоляторе „Матросская тишина“ за семь дней до истечения одногодичного срока - прим. ред.), как власти России всячески пытались скрыть, что это было убийство, и они пытались изобразить, что это была естественная смерть.

И я не верю ни на минуту ФСИН. И считаю абсолютно лицемерным заявление Пескова о том, что сейчас начнется расследование. Я считаю, что это для всех нас – тех, кто против путинского режима – хороший пинок. Мы понимаем, насколько силен и могущественен наш враг. Это значит, что мы не должны расслабляться. Мы не должны должны быть слабыми. Мы должны как-то собраться с силами: бороться, отвечать.

Я считаю, что сейчас наш настоящий и надежный партнер в борьбе против Путина – ВСУ. Если вы хотите что-то сделать с путинским режимом, то давайте поддерживать Украину и ВСУ, и тех россиян, которые борются на стороне Украины. Только таким образом можно что-то противопоставить этому режиму, который просто убивает лучших в России. Время переговоров закончилось. Хватит закрывать глаза. Мы имеем дело с беспощадными и безжалостными убийцами, и ответ должен быть адекватным.

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ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает местное управление ФСИН. По официальной версии 16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание, врачи скорой констатировали смерть. „Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали“, — говорится в релизе.

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