Глава МИД Эстонии: смерть Навального ясно демонстрирует бессердечность, агрессивность и разрушительность власти Путина

„Сегодня через СМИ до нас дошла крайне прискорбная новость о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Если информация соответствует действительности, она ясно демонстрирует бессердечность, агрессивность и разрушительность власти Путина“, - сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он добавил, что Навальный умер в тюрьме, куда его необоснованно и несправедливо отправили российские власти, и отметил, что благодаря Навальному то, что на самом деле происходит в России, стало известно в мире.

„От нас ушел человек, делом всей жизни которого была борьба с убийственным режимом Путина, выражавший это смело и громко. Эта же работа и борьба стали для него роковыми“, - заключил Цахкна.

ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии

Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает местное управление ФСИН.

По официальной версии 16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание, врачи скорой констатировали смерть. „Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали“, — говорится в релизе.

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