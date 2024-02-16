Тысячи квартир в Пыхья-Таллинне остались без электричества

В пятницу, 16 февраля, после пяти часов утра в Пыхья-Таллинне возникли перебои в электроснабжении. Неисправность была устранена около 7:30 утра.

Руководитель службы по связям с общественностью Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила, что сегодня рано утром в Пыхья-Таллинне были зафиксированы два повреждения кабеля среднего напряжения, в результате чего отключилось электричество примерно у 3000 потребителей. Точные причины неисправности кабеля устанавливаются.

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