16.02.2024, 15:50
Подозреваемого в кражах со взломами в Эстонии литовца задержали в Германии
Полиция подозревает экстрадированного в Эстонию 41-летнего гражданина Литвы в общей сложности в десяти случаях краж со взломом и краж, совершенных в прошлом году, в основном в районах Пайкузе и Синди Пярнумаа, а также в волости Луунья Тартуского уезда. В общей сложности ущерб краж, в которых подозревают иностранца, оценивается более чем в 28 тысяч евро, сообщила в пятницу Ляэнеская окружная прокуратура.
По ходатайству прокуратуры гражданин Литвы был взят под стражу на два месяца.
По версии следствия, преступления он совершал вместе со своим 33-летним соотечественником, который сейчас находится в международном розыске.
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