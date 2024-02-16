Подозреваемого в кражах со взломами в Эстонии литовца задержали в Германии

Полиция подозревает экстрадированного в Эстонию 41-летнего гражданина Литвы в общей сложности в десяти случаях краж со взломом и краж, совершенных в прошлом году, в основном в районах Пайкузе и Синди Пярнумаа, а также в волости Луунья Тартуского уезда. В общей сложности ущерб краж, в которых подозревают иностранца, оценивается более чем в 28 тысяч евро, сообщила в пятницу Ляэнеская окружная прокуратура.