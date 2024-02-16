ЧП и криминал
16.02.2024, 15:50

Подозреваемого в кражах со взломами в Эстонии литовца задержали в Германии

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Летом 2023 года в Пярнумаа произошел ряд краж со взломом. По версии правоохранителей, преступления совершали двое граждан Литвы, один из которых был задержан в Германии и на этой неделе доставлен в Эстонию, передает RusERR.

Полиция подозревает экстрадированного в Эстонию 41-летнего гражданина Литвы в общей сложности в десяти случаях краж со взломом и краж, совершенных в прошлом году, в основном в районах Пайкузе и Синди Пярнумаа, а также в волости Луунья Тартуского уезда. В общей сложности ущерб краж, в которых подозревают иностранца, оценивается более чем в 28 тысяч евро, сообщила в пятницу Ляэнеская окружная прокуратура.

По ходатайству прокуратуры гражданин Литвы был взят под стражу на два месяца.

По версии следствия, преступления он совершал вместе со своим 33-летним соотечественником, который сейчас находится в международном розыске.

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