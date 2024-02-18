Исследование: что люди сделают с налоговым возвратом?(15)
Первые возмещения переплаченного подоходного налога жители Эстонии получат уже 5 марта. Банк Citadele изучил, что именно люди планируют делать с этими деньгами.
При условии, что на их счет поступит возврат подоходного налога, 41% респондентов планируют направить полученные деньги на покрытие повседневных расходов, 27% – на увеличение сбережений, 8% – на путешествия, 10% планируют добавить полученные деньги к накоплениям на какую-либо крупную трату, 3% хотят потратить их на развлечения, 2% – пожертвовать на благотворительность, а 8% ответили „Другое“, то есть их ответ не был предусмотрен среди имеющихся вариантов.
Наиболее популярные ответы жителей Латвии и Литвы во многом схожи с эстонскими, хотя процентное соотношение несколько различается. 36% литовцев планируют направить деньги на повседневные расходы и 22% – в сберегательный буфер, тогда как в Латвии на повседневные расходы пойдут деньги 46% респондентов, а 19% направят их в сберегательный буфер.
Проведенный в Эстонии опрос показал, что разница в уровнях образования влияет на то, что именно люди планируют сделать с возвратом подоходного налога. Чем ниже у людей уровень образования – а значит выше вероятность того, что их доход ниже – тем больше денег предполагается направить на повседневные расходы, а чем выше уровень образования, тем больше вероятность того, что возврат подоходного налога пойдет на увеличение буфера сбережений. Например, 69% респондентов с основным образованием пустят деньги на повседневные расходы, тогда как среди людей с высшим образованием – только 38%. При этом наиболее популярным выбором среди высокообразованных людей было откладывать деньги в накопительный буфер: это сделают 39% респондентов. Всего 16% респондентов с базовым образованием планируют увеличить накопительный буфер за счет возвращенного подоходного налога.
Руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен отметила, что жители Эстонии отличаются разумными финансовыми решениями: „Уже в предыдущих исследованиях при сравнении стран Балтии мы наблюдали, что в Эстонии чаще стремятся инвестировать и экономить деньги. Нынешнее исследование это лишь подтвердило. Поскольку сумма, полученная от возврата подоходного налога, не определена и ее сложно точно спрогнозировать заранее, увеличение с ее помощью ежедневных расходов не самый разумный вариант“. Хакиайнен призвала направлять полученные деньги в сбережения. Инвестиция в самого себя – также всегда разумный выбор.
„Государство поддерживает инвестиции людей в образование, позволяя вычитать расходы на обучение из налогооблагаемого дохода. Например, выбирая занятие по интересам для ребенка или обучение для самого себя, обязательно следует заранее проверить, соответствует ли предоставляющее услуги учреждение требованиям для получения возврата подоходного налога. Инвестируя в этом году возвращенные средства в непрерывное образование, в следующем году вы снова получите возврат подоходного налог с этих расходов, – сказала Хакиайнен. – Если свободных средств достаточно, то инвестицией в себя можно считать и поездку в отпуск, хотя получить с нее возврат подоходного налога, увы, невозможно“.
Исследование по заказу банка Citadele в трех странах Балтии провела исследовательская фирма Norstat. В каждой стране были опрошены по 1000 человек.
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