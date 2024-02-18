Исследование: что люди сделают с налоговым возвратом?

При условии, что на их счет поступит возврат подоходного налога, 41% респондентов планируют направить полученные деньги на покрытие повседневных расходов, 27% – на увеличение сбережений, 8% – на путешествия, 10% планируют добавить полученные деньги к накоплениям на какую-либо крупную трату, 3% хотят потратить их на развлечения, 2% – пожертвовать на благотворительность, а 8% ответили „Другое“, то есть их ответ не был предусмотрен среди имеющихся вариантов.

Наиболее популярные ответы жителей Латвии и Литвы во многом схожи с эстонскими, хотя процентное соотношение несколько различается. 36% литовцев планируют направить деньги на повседневные расходы и 22% – в сберегательный буфер, тогда как в Латвии на повседневные расходы пойдут деньги 46% респондентов, а 19% направят их в сберегательный буфер.

Проведенный в Эстонии опрос показал, что разница в уровнях образования влияет на то, что именно люди планируют сделать с возвратом подоходного налога. Чем ниже у людей уровень образования – а значит выше вероятность того, что их доход ниже – тем больше денег предполагается направить на повседневные расходы, а чем выше уровень образования, тем больше вероятность того, что возврат подоходного налога пойдет на увеличение буфера сбережений. Например, 69% респондентов с основным образованием пустят деньги на повседневные расходы, тогда как среди людей с высшим образованием – только 38%. При этом наиболее популярным выбором среди высокообразованных людей было откладывать деньги в накопительный буфер: это сделают 39% респондентов. Всего 16% респондентов с базовым образованием планируют увеличить накопительный буфер за счет возвращенного подоходного налога.