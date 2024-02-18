Новости Эстонии
18.02.2024, 20:45

„Пора навести порядок!“ Во многих уголках Эстонии введут платную парковку

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там, где уже есть плата, ее увеличат
Парковка у Вильяндиского рынка занята автомобилями строителей.
Парковка у Вильяндиского рынка занята автомобилями строителей.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Во многих уголках Эстонии введут платную парковку, а там, где парковка уже платная, за нее станут взимать более высокую плату. Делается это ради удобства автовладельцев, пишет издание Maaleht.

В поселке Вызу в зеленой зоне усилиями парковщиков появится оборудованная стоянка. В центре города Пярну парковку сделают платной ради удобства домовладельцев. В Вильянди автомобилисты не имеют возможности парковаться бесплатно из-за строителей, которые заполнили своим транспортом рыночную парковку. В Нарва-Йыэсуу будет платной парковка во время проведения организуемых городом мероприятий.

Самые большие изменения в плане парковки ожидаются в Пярну, который рассчитывает, что в городскую казну поступит дополнительно более полумиллиона евро.

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