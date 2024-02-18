„Пора навести порядок!“ Во многих уголках Эстонии введут платную парковку

В поселке Вызу в зеленой зоне усилиями парковщиков появится оборудованная стоянка. В центре города Пярну парковку сделают платной ради удобства домовладельцев. В Вильянди автомобилисты не имеют возможности парковаться бесплатно из-за строителей, которые заполнили своим транспортом рыночную парковку. В Нарва-Йыэсуу будет платной парковка во время проведения организуемых городом мероприятий.