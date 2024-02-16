На бирже электроэнергии грядут перемены: придется менять счетчики

В течение одного часа производство и потребление электроэнергии может сильно колебаться. Поэтому цель 15-минутного ценообразования состоит в том, чтобы обеспечить более эффективный баланс производства и потребления. Это особенно актуально для периода, когда страны осуществляют отделение от российской электроэнергетической системы.