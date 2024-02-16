Экономика
16.02.2024, 12:14

На бирже электроэнергии грядут перемены: придется менять счетчики

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ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Если сейчас на основании биржевых цен можно планировать свои бытовые дела с точностью до часа, то с нового года биржа электроэнергии перейдет на 15-минутное ценообразование, пишет Ärileht.

В течение одного часа производство и потребление электроэнергии может сильно колебаться. Поэтому цель 15-минутного ценообразования состоит в том, чтобы обеспечить более эффективный баланс производства и потребления. Это особенно актуально для периода, когда страны осуществляют отделение от российской электроэнергетической системы.

Однако теперь стало известно, что большинство установленных Elektrilevi счетчиков не смогут производить подобного рода расчет и, следовательно, потеряют свое назначение.

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