16.02.2024, 12:14
На бирже электроэнергии грядут перемены: придется менять счетчики(33)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если сейчас на основании биржевых цен можно планировать свои бытовые дела с точностью до часа, то с нового года биржа электроэнергии перейдет на 15-минутное ценообразование, пишет Ärileht.
В течение одного часа производство и потребление электроэнергии может сильно колебаться. Поэтому цель 15-минутного ценообразования состоит в том, чтобы обеспечить более эффективный баланс производства и потребления. Это особенно актуально для периода, когда страны осуществляют отделение от российской электроэнергетической системы.