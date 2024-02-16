Кая Каллас примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Конференция, проходящая в этом году уже в 60-й раз, является одной из важнейших в мире встреч по теме безопасности. Главы государств и правительств, представители международных организаций, гражданского общества, частного сектора и средств массовой информации, а также другие признанные эксперты в области безопасности соберутся на конференции для обсуждения вопросов внешней политики и политики безопасности.

„В этот раз я приму участие в ряде важных дебатов о будущем Украины, трансатлантической безопасности и НАТО. Также запланирован ряд двусторонних встреч“, – сказала премьер-министр.

В пятницу Кая Каллас встретится с молодыми женщинами-политиками и выступит с речью на посвященном правам женщин ужине, организованном FRAUEN 100 и Centre for Feminist Foreign Policy (CFFP), в котором примут участие около 90 женщин-лидеров. Помимо Каи Каллас, выступят министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, лауреаты Нобелевской премии мира Мария Ресса и Джоди Уильямс, а также директор правозащитной организации Human Rights Watch Тирана Хассан.

В субботу Кая Каллас вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом примет участие в дебатах на основной сцене конференции „Мы там, чтобы победить: будущее Украины и трансатлантическая безопасность“. Дискуссию на главной сцене откроет выступление президента Украины Владимира Зеленского. В роли модератора дебатов выступит известная ведущая CNN Кристиан Аманпур.

В тот же день премьер-министр Эстонии выступит с речью на посвященном Украине обеде „2024 год – в наших руках“, в котором также примут участие Хиллари Клинтон, премьер-министр Бельгии Александр де Кро, президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Модерирует главный редактор журнала Economist Зэнни Минтон Беддоуз.

В воскресенье Кая Каллас вместе с историком Мэри Элис Сарот примет участие в дискуссии на тему „НАТО на северном фронте“.