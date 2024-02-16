Рейтинг партий: Isamaa продолжает взлет, а центристы — падение

Второе и третье места делят Социал-демократическая партия (SDE) и Партия реформ с рейтингом около 17% (17,2% у SDE и 16,7% у реформистов). Месяцем ранее поддержка Партии реформ составляла 19%, а SDE - 17%.

За SDE и Партией реформ с небольшим отрывом следует EKRE, которую в феврале поддержали 15% респондентов. По сравнению с январским опросом, поддержка консерваторов снизилась на 2 процентных пункта, а также стала самым низким показателем для EKRE с прошлых выборов.

У Центристской партии дела складываются еще хуже: в феврале ее рейтинг упал до рекордно низких 12% после 14% в январе.

Рейтинг партии Eesti 200 снизился до уровня избирательного порога, т.е. 5%. С августа прошлого года поддержка этой партии не превышала 7%.

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