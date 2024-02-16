16.02.2024, 08:35
На вокзале в Нарве неизвестные ударили мужчину и убежали
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник на вокзале в Нарве двое мужчин применили физическое насилие в отношении третьего.
Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, 13 февраля полицию вызвали на улицу Ваксали в Нарве. Все началось с того, что на железнодорожном вокзале двое мужчин подошли к 36-летнему мужчине. После того, как мужчина отказался общаться с незнакомцами, они ударили его, а затем убежали.
Точные обстоятельства происшедшего полиция выяснит в ходе уголовного производства.
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