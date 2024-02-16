На вокзале в Нарве неизвестные ударили мужчину и убежали

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, 13 февраля полицию вызвали на улицу Ваксали в Нарве. Все началось с того, что на железнодорожном вокзале двое мужчин подошли к 36-летнему мужчине. После того, как мужчина отказался общаться с незнакомцами, они ударили его, а затем убежали.