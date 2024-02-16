Этим летом будет запущено в работу одно из самых энергоэффективных коммерческих зданий в Эстонии

По словам генерального директора Rimi Эстония Кристель Метс, в будущем торговая сеть продуктовых магазинов будет уделять еще больше внимания энергетической эффективности и устойчивому использованию зданий. „Мы можем с гордостью сказать, что магазин Rimi в Ярвекюла является одним из торговых зданий с наибольшей энергоэффективностью в Эстонии, решения для отопления и охлаждения которого были разработаны в сотрудничестве с поставщиком вентиляционных решений Swegon Airexa и нашей шведской материнской компанией ICA, которая имеет обширный опыт в создании энергосберегающих коммерческих зданий“, – говорит Метс. Она добавила, что ожидаемая экономия энергии составит примерно 40% по сравнению с аналогичными зданиями.

Представитель Airexа Ингрид Салк объяснила, что внутренний климат здания контролируется системой, задача которой заключается в том, чтобы поддерживать внутреннюю температуру и качество воздуха на заданном уровне. „Это означает, что системы вентиляции, отопления и охлаждения в здании включаются только тогда, когда это необходимо, что помогает избежать ненужного использования энергии. Беспроводная смарт-система Wise автоматически адаптируется к потребностям всех подключенных климатических и вентиляционных устройств в помещении, обеспечивая оптимальный микроклимат. Хорошо управляемая система микроклимата в помещении также обеспечивает хорошие условия труда для сотрудников. Кроме того, пользователи могут наблюдать за работой системы в реальном времени, а собранные данные показывают, сколько энергии требуется для работы системы кондиционирования в помещениях,“ – добавила Салк.