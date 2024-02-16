Этим летом будет запущено в работу одно из самых энергоэффективных коммерческих зданий в Эстонии
В четверг, 15 февраля, заложен краеугольный камень коммерческого здания, которое будет обладать наибольшей энергоэффективностью в Эстонии. Уже этим летом здесь откроется супермаркет Rimi и другие магазины. Основным источником тепла для 2300-квадратного здания является остаточное тепло системы охлаждения, а для охлаждения здания используется природный газ CO2. Общая стоимость проекта составляет 5,4 миллиона евро.
По словам генерального директора Rimi Эстония Кристель Метс, в будущем торговая сеть продуктовых магазинов будет уделять еще больше внимания энергетической эффективности и устойчивому использованию зданий. „Мы можем с гордостью сказать, что магазин Rimi в Ярвекюла является одним из торговых зданий с наибольшей энергоэффективностью в Эстонии, решения для отопления и охлаждения которого были разработаны в сотрудничестве с поставщиком вентиляционных решений Swegon Airexa и нашей шведской материнской компанией ICA, которая имеет обширный опыт в создании энергосберегающих коммерческих зданий“, – говорит Метс. Она добавила, что ожидаемая экономия энергии составит примерно 40% по сравнению с аналогичными зданиями.
Представитель Airexа Ингрид Салк объяснила, что внутренний климат здания контролируется системой, задача которой заключается в том, чтобы поддерживать внутреннюю температуру и качество воздуха на заданном уровне. „Это означает, что системы вентиляции, отопления и охлаждения в здании включаются только тогда, когда это необходимо, что помогает избежать ненужного использования энергии. Беспроводная смарт-система Wise автоматически адаптируется к потребностям всех подключенных климатических и вентиляционных устройств в помещении, обеспечивая оптимальный микроклимат. Хорошо управляемая система микроклимата в помещении также обеспечивает хорошие условия труда для сотрудников. Кроме того, пользователи могут наблюдать за работой системы в реальном времени, а собранные данные показывают, сколько энергии требуется для работы системы кондиционирования в помещениях,“ – добавила Салк.
Представитель Vamos Рауль Алп, который занимается автоматизацией здания, отметил, что Rimi является первой компанией в Эстонии, которая вложила значительные средства в эффективное использование остаточного тепла холодильных камер и холодильных станций торговых центров в системах отопления зданий, а также для подогрева воды и для дополнительного подогрева вентиляции. В случае здания в Ярвекюла был сделан большой шаг вперед в плане усовершенствования системы отопления, вентиляции и автоматики для максимизации использования остаточного тепла, образующегося при производстве холода“, – добавил Рауль.
Кроме Rimi, в этом же здании откроютcя Pappa Pizza, аптека Benu и цветочный магазин Veski Lill.
Проект магазина разработал Индрек Нийтла из Eeteprojekt OÜ, а строительные работы ведет Astlanda Ehitus OÜ. Здание находится в Ярвекюла, в волости Раэ, по адресу Вана-Тарту мнт. 71. Помимо инвестиций, направленных на повышение энергоэффективности, строительство магазина также поддержало реконструкцию шоссе Вана-Тарту, в ходе которой были добавлены павильоны у автобусных остановок, установлено освещение на перекрестке. Планируется в непосредственной близости от магазина также строительство тротуаров, чтобы обеспечить удобный доступ пешеходам и велосипедистам.
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