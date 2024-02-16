Тарво Крууп продолжит работу на посту Идаского префекта

По словам гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, Тарво Крууп в качестве главы Идаской префектуры принимал смелые решения и внес значительные изменения, чтобы команда была сильной и служила жителям Вирумаа наилучшим способом. „Результаты опроса удовлетворенности сотрудников также указывают на его хорошую работу – обратная связь префектуры значительно улучшилась за время работы Тарво. У него много идей и воли, и его утверждение на второй срок обосновано как словами, действиями, так и ценностями“, – сказал Беличев.

Идаский префект Тарво Крууп подтвердил, что он доволен своей командой и чувствует себя во главе Идаской префектуры сильным и смелым. „Жизнь показала, что мы способны из любой ситуации выйти победителями. Мы в состоянии адекватно оценивать угрозы, планировать исходя из этого свои действия и противостоять этим угрозам. Я горд быть во главе Идаской префектуры и работать с нашими людьми“, – сказал Крууп.

„За последние годы были сделаны шаги вперед почти во всех сферах. По сравнению с прошлым у нас гораздо лучший обзор о происходящем на границе, а также значительно улучшилась наша способность реагировать на события. Мы стали лучше собирать информацию о тяжких преступлениях, направленных против детей. Также мы сумели в Вирумаа значительно увеличить число тех людей, которые используют для подачи заявлений о выдаче документов самообслуживание ДППО. Мы достигли хороших результатов несмотря на то, что у нас не хватает людей. Нас по-прежнему мало, но полиция должна продолжать работать находчиво и соответствовать ожиданиям людей Эстонии и впредь“, – добавил префект.

Срок службы руководителя высшего звена в рамках публичной службы составляет пять лет. Нынешний срок полномочий Идаского префекта Тарво Круупа истекает 19 февраля 2024 года. Новый срок полномочий Круупа продлится с 20 февраля 2024 по 19 февраля 2029 года.