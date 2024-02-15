Деньги на ветер. Глупая ошибка дорого обошлась пользователю Bolt Drive

В мае прошлого года водитель арендовал на Петербургском шоссе в Таллинне автомобиль Bolt Drive. После непродолжительной поездки он припарковал машину на одной из столичных улиц, закрыл все двери и предполагал, что на этом пользование машиной прекращено. Водителю показалось, что он сделал все по правилам. Однако через месяц он заметил, что каждый день с его счета списывались деньги за пользование одним и тем же транспортным средством.