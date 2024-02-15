Новости Эстонии
15.02.2024, 19:20

Деньги на ветер. Глупая ошибка дорого обошлась пользователю Bolt Drive

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Bolt Drive.
Bolt Drive.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Водитель, арендовавший автомобиль в Bolt Drive, нечаянно нажал не на ту кнопку в приложении телефона и больше месяца платил за услугу, которой не пользовался. Департамент защиты прав потребителей встал на сторону компании Bolt, пишет Ärileht.

В мае прошлого года водитель арендовал на Петербургском шоссе в Таллинне автомобиль Bolt Drive. После непродолжительной поездки он припарковал машину на одной из столичных улиц, закрыл все двери и предполагал, что на этом пользование машиной прекращено. Водителю показалось, что он сделал все по правилам. Однако через месяц он заметил, что каждый день с его счета списывались деньги за пользование одним и тем же транспортным средством.

При обращении в службу поддержки Bolt выяснилось, что автомобиль, которым водитель пользовался месяц назад, все это время стоит на одном и том же месте, и за него действительно взимается ежедневная плата. Причиной значился тот факт, что пользователь не завершил аренду автомобиля.

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