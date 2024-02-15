ЧП и криминал
15.02.2024, 16:54

Полиция раскрывает карты: почему до сих пор не найдена недавно родившая женщина? Каковы дальнейшие действия стражей порядка?

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Найденный мертвым младенец родился живым и доношенным
На прошлой неделе полиция работала в окрестностях Сууре-Ляхтру, но поиски не принесли результатов. Сейчас основное внимание уделяется проверке информации и просмотру видеозаписей.
На прошлой неделе полиция работала в окрестностях Сууре-Ляхтру, но поиски не принесли результатов. Сейчас основное внимание уделяется проверке информации и просмотру видеозаписей.
ФОТО: Andra Kirna/ Lääne Elu

„Отрабатываются все версии. По сути этим случаем занимается вся эстонская полиция“, - говорит руководитель следственной группы Хаапсалуского полицейского отделения Велло Пальмитс. За прошедшее время выяснилось несколько деталей происшествия в Ляэнемаа, но до сих пор неизвестно, где находится мать найденного мертвым новорожденного ребенка, и кто она.

В прошлый понедельник в 11:40 утра в центр тревоги поступила неожиданная информация. Звонили из деревни Сууре-Ляхтру, звонивший рассказал о мертвом младенце, найденном на террасе одного из домов. Ребенка принесла собака. На вызов немедленно выехали машины скорой помощи и полиции. Первой задачей специалистов было установить, действительно ли это новорожденный младенец. Даже опытным медикам и полицейским казалось невероятным, что такое вообще возможно.

На месте выяснилась печальная правда. Позже эксперт подтвердил, что мать родила ребенка в тот же день, когда он был найден, а значит, это был действительно новорожденный. На поиски матери сразу же были брошены большие силы. Что с ней случилось, было неизвестно, возможно, ей требовалась срочная помощь.

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