Полиция раскрывает карты: почему до сих пор не найдена недавно родившая женщина? Каковы дальнейшие действия стражей порядка?(20)
„Отрабатываются все версии. По сути этим случаем занимается вся эстонская полиция“, - говорит руководитель следственной группы Хаапсалуского полицейского отделения Велло Пальмитс. За прошедшее время выяснилось несколько деталей происшествия в Ляэнемаа, но до сих пор неизвестно, где находится мать найденного мертвым новорожденного ребенка, и кто она.
В прошлый понедельник в 11:40 утра в центр тревоги поступила неожиданная информация. Звонили из деревни Сууре-Ляхтру, звонивший рассказал о мертвом младенце, найденном на террасе одного из домов. Ребенка принесла собака. На вызов немедленно выехали машины скорой помощи и полиции. Первой задачей специалистов было установить, действительно ли это новорожденный младенец. Даже опытным медикам и полицейским казалось невероятным, что такое вообще возможно.