Полиция раскрывает карты: почему до сих пор не найдена недавно родившая женщина? Каковы дальнейшие действия стражей порядка?

В прошлый понедельник в 11:40 утра в центр тревоги поступила неожиданная информация. Звонили из деревни Сууре-Ляхтру, звонивший рассказал о мертвом младенце, найденном на террасе одного из домов. Ребенка принесла собака. На вызов немедленно выехали машины скорой помощи и полиции. Первой задачей специалистов было установить, действительно ли это новорожденный младенец . Даже опытным медикам и полицейским казалось невероятным, что такое вообще возможно.

На месте выяснилась печальная правда. Позже эксперт подтвердил, что мать родила ребенка в тот же день, когда он был найден, а значит, это был действительно новорожденный. На поиски матери сразу же были брошены большие силы. Что с ней случилось, было неизвестно, возможно, ей требовалась срочная помощь.