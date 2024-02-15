Работы по ремонту Balticconnector на морском дне начнутся в марте

Материалы, необходимые для ремонта, подготовлены и выбраны ключевые партнеры. Планируемая дата ввода в эксплуатацию газопровода – 22 апреля 2024 года, при условии, что начинающиеся вскоре ремонтные работы будут проведены в плановом порядке. По текущей оценке, погодные условия не помешают проведению работ.

Планируемая продолжительность ремонтных работ – четыре недели, после чего Balticconnector будет проверен и введен в эксплуатацию. Если погодные условия усложнятся, работы придется на время остановить, что может задержать завершение ремонта.

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