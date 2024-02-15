„Если у нас есть государство, мы должны его содержать“. Сийм Каллас считает автоналог справедливым

„В начальные годы восстановления Эстонской Республики было много дискуссий о справедливой и разумной налоговой политике. Налогообложение имущества (недвижимость, автомобили) оставили в стороне. В конце концов, облагать налогом особо было нечего. Но сегодня ситуация изменилась“, - отмечает основатель Партии реформ и отец действующего премьер-министра.

По его словам, „отечественные популисты“ сумели создать в обществе ложное представление, будто „автовладельцы – это те, у кого ничего нет, это низший класс бедных, выживание которых немыслимо без автомобиля“.

„Я, безусловно, выступаю за справедливое налогообложение. Конечно, не платить вообще было бы еще лучше. Но если у нас есть государство, мы должны его содержать. Налоги на имущество и автоналог – самые правильные налоги для покрытия расходов государства и местных самоуправлений. У каждого налога также есть существенное побочное влияние, в данном случае экологическое. Если мы считаем, что окружающая среда находится в таком состоянии, что необходимо, даже крайне необходимо, защищать и улучшать ее, то автоналог может здорово помочь“, - пишет Каллас.

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