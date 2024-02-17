По словам исполнительного директора EKsL Марта Йессе, шестой год подряд медицинское страхование работодателя остается самой быстрорастущей страховой услугой. „Эта услуга появилась в 2018 году, когда на страховые взносы работодателей начала распространяться налоговая льгота в размере до 400 евро на одного работника в год. С 2019 года среднегодовое увеличение суммы страховых взносов составляет 108 процентов. В последние годы темпы роста объема страховых взносов замедлились, но все еще остаются на рекордном уровне“, отметил Йессе.

В 2023 году число договоров о медицинском страховании работодателя выросло на 6 процентов, а количество застрахованных работников – на 15 процентов.

Альвер Кивирюйт, руководитель отдела продукции LHV Kindlustus, прогнозирует дальнейший рост услуги медицинского страхования работодателя. „Хотя некоторые компании испытывают трудности из-за экономического спада, забота о здоровье работников – это не то, от чего легко отказываются. Потребность в стоматологической помощи и визитам к врачам-специалистам остается высокой, причем многие работодатели также проявляют заботу о психическом здоровье своих сотрудников“, пояснил Кивирюйт.

На страховом рынке Эстонии медицинское страхование работодателя предлагают BTA, ERGO, If Kindlustus, LHV Kindlustus, PZU и Seesam. В прошлом году эту услугу также начала предлагать Compensa Elukindlustus.

EKsL – это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику страхования. EKsL организовывает разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.

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