Не менее восьми групп и детский бассейн: в Пирита построят новый детсад

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, на участке на Лепику планируется создание комплексного пространства, в том числе посадка нового озеленения и по возможности щадящее и обогащающее природную среду решение игровых зон. „Планировка детского сада в районе Лепику – часть нового стратегического направления города, цель которого – создание новых детских садов в районах, где поблизости от домов нет детских садов. Выбор места для детских садов основан на пространственном анализе, учитывающем места проживания горожан, а также расположение пешеходных маршрутов и их протяжённость. На основании этого мы составили список новых детских садов, строительство которых позволит смягчить дефицит детсадовских мест, особенно в тех районах, где на данный момент их просто нет“, - пояснила Липпус.

Старейшина Пирита Кайдо Саарнийт выразил удовлетворение инициированием детальной планировки нового детского сада. „Это позволяет местным жителям водить своих детей в детский сад рядом с домом, что обеспечивает детям благоприятную среду как для игр, так и для обучения. Кроме того, новое здание смягчит нехватку мест в детских садах в растущем районе с относительно молодым населением“, - сказал Саарнийт.

Территория планировки расположена на участке площадью 2,12 га между улицами Сирптийва и Удеселья в Пирита. В здании планируется до трёх надземных и один подземный этаж. Последний этаж запланирован как мансардный. В здании детского сада должно быть не менее восьми групп и детский бассейн.

К югу от здания планируется дворовая зона для детей и входы в группы. Таким образом, максимально сохраняется существующее высокое озеленение и достаточный растительный буфер между соседними участками. Территория на южной стороне участка, непосредственно граничащая с частными домами, останется благоустроенным лесопарком, где не планируется устанавливать игровой инвентарь для детей, однако эта территория будет использоваться для обучения природоведению.