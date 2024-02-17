Опасаясь автомобильного налога, владельцы квадроциклов прибегают к уловке(10)
Согласно статистике Департамента транспорта, в прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 1375 квадроциклов, что на 8,9% меньше, чем годом ранее. По словам Ханно Вельта, владельца Velt Motocenter, крупнейшего в Эстонии дилера мототехники, объемы продаж на самом деле не уменьшились, просто люди, в ожидании налога на моторные транспортные средства, не спешили ставить свои машины на учет.
По словам Ханно Вельта, квадроцикл не нужно регистрировать, если предполагается, что его будут использовать на собственном участке или в поле, и люди всё чаще пользуются этой возможностью. „Есть разные варианты и категории регистрации квадроциклов, например, квадроцикл, зарегистрированный как машина для движения по пересечённой местности, нельзя использовать в обычном дорожном движении, но и страховку в этом случае оформлять не придётся. На данный момент ещё существует неопределённость в отношении квадроциклов и колёсных тракторов, но, поскольку в основном это рабочие машины, то обложить их налогом кажется несправедливым, когда речь идёт, например, о фермерах, к тому же, это повлияло бы на цены входных сельскохозяйственного производства“, — сказал Вельт.
„Неопределённость, связанная с автомобильным налогом, влияет на покупку и регистрацию машин. Когда летом правительство опубликовало предварительный налоговый план, количество регистраций в июле упало на 42% по сравнению с предыдущим годом. На самом деле продажи упали не так сильно, просто стало больше незарегистрированных машин. Если раньше около 25% квадроциклов не ставилось на учёт, то теперь таковых уже треть“, – прокомментировал Вельт.
„В целом продажи квадроциклов и колёсных тракторов в Эстонии в последние несколько лет остаются на одном уровне. В первой половине прошлого года продажи были скромнее обычного, но в конце года они значительно выросли. В декабре было поставлено на учёт на 6,7% больше квадроциклов, чем в декабре прошлого года, и на 26% больше, чем в декабре позапрошлого года, определённую роль в этом сыграло и увеличение НСО. Из-за высокого спроса на всём рынке возник дефицит, но к настоящему времени эта проблема более или менее решена. Согласно анализу завода-производителя самых продаваемых в Эстонии квадроциклов CFMOTO, в прошлом году среди всех стран мира наибольшее количество квадроциклов из расчёта на 1000 человек покупалось именно в Эстонии“, – добавил Вельт.
Согласно статистике Департамента транспорта, в прошлом году в Эстонии среди официально зарегистрированных ATV больше всего было CFMOTO (928) и Odes (188), а ATV других марок на учёт было поставлено лишь незначительное количество.