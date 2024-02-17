Опасаясь автомобильного налога, владельцы квадроциклов прибегают к уловке

По словам Ханно Вельта, квадроцикл не нужно регистрировать, если предполагается, что его будут использовать на собственном участке или в поле, и люди всё чаще пользуются этой возможностью. „Есть разные варианты и категории регистрации квадроциклов, например, квадроцикл, зарегистрированный как машина для движения по пересечённой местности, нельзя использовать в обычном дорожном движении, но и страховку в этом случае оформлять не придётся. На данный момент ещё существует неопределённость в отношении квадроциклов и колёсных тракторов, но, поскольку в основном это рабочие машины, то обложить их налогом кажется несправедливым, когда речь идёт, например, о фермерах, к тому же, это повлияло бы на цены входных сельскохозяйственного производства“, — сказал Вельт.

„Неопределённость, связанная с автомобильным налогом, влияет на покупку и регистрацию машин. Когда летом правительство опубликовало предварительный налоговый план, количество регистраций в июле упало на 42% по сравнению с предыдущим годом. На самом деле продажи упали не так сильно, просто стало больше незарегистрированных машин. Если раньше около 25% квадроциклов не ставилось на учёт, то теперь таковых уже треть“, – прокомментировал Вельт.

„В целом продажи квадроциклов и колёсных тракторов в Эстонии в последние несколько лет остаются на одном уровне. В первой половине прошлого года продажи были скромнее обычного, но в конце года они значительно выросли. В декабре было поставлено на учёт на 6,7% больше квадроциклов, чем в декабре прошлого года, и на 26% больше, чем в декабре позапрошлого года, определённую роль в этом сыграло и увеличение НСО. Из-за высокого спроса на всём рынке возник дефицит, но к настоящему времени эта проблема более или менее решена. Согласно анализу завода-производителя самых продаваемых в Эстонии квадроциклов CFMOTO, в прошлом году среди всех стран мира наибольшее количество квадроциклов из расчёта на 1000 человек покупалось именно в Эстонии“, – добавил Вельт.