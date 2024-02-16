ГРАФИКИ | Количество людей трудоспособного возраста в Эстонии сильно увеличилось за счет военных беженцев(2)
По данным Департамента статистики, в 2023 году уровень участия в рабочей силе составил 73,9%, уровень трудовой занятости — 69,2% и уровень безработицы — 6,4%.
Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева объяснила, что за 2023 год количество людей трудоспособного возраста в Эстонии увеличилось на 25 600 человек. „Большинство из них являются прибывшими из Украины военными беженцами. Поэтому в абсолютном выражении все показатели рабочей силы за год увеличились“, — сказала Вассильева.
„В 2023 году насчитывалось 694 600 занятых, что на 17 200 человек больше, чем годом ранее. Занятых женщин среди них было 346 700, что на 11 000 больше, чем годом ранее. Количество занятых мужчин составило 347 900, что на 6200 больше, чем в 2022 году. Трудовая занятость выросла в секторе услуг и сократилась в промышленности и строительстве“, — отметила аналитик и добавила, что уровень трудовой занятости (69,2%) по сравнению с предыдущим годом все же не изменился.
Помимо количества занятых в 2023 году увеличилось и число безработных. Количество безработных составило 47 700 человек, что на 7500 больше, чем годом ранее. При этом количество безработных мужчин увеличилось лишь на 700 и составило 22 900 человек, безработных женщин в прошлом году было 24 800, что на 6800 человек больше, чем в 2022 году.
В 2023 году уровень безработицы составил 6,4%, что 0,8 процентных пункта больше, чем в 2022 году. „Уровень безработицы среди мужчин составил 6,2%, что лишь на 0,1 процентных пункта больше, чем годом ранее. При этом уровень безработицы женщин составил 6,7% и превысил показатель предыдущего года на 1,6 процентных пункта“, — пояснила Вассильева. Больше всего безработица выросла в Западной, Южной и Центральной Эстонии, меньше всего — в Северной Эстонии. Уровень безработицы в Северо-Восточной Эстонии, где он исторически является высоким, не увеличился.
Уровень участия в рабочей силе (73,9%) по сравнению с 2022 годом значительно не изменился. «Число экономически неактивных людей увеличилось лишь на 900 и в 2023 году составило 261 700 человек. Количество неактивных увеличилось за счет мужчин, которых по сравнению с предыдущим годом было на 2700 человек больше. Экономически неактивных женщин в 2023 году было на 1700 меньше, чем годом ранее. Основными причинами неактивности были пенсионный возраст, состояние здоровья и учеба», — объяснила аналитик.
В четвертом квартале прошлого года уровень участия в рабочей силе составил 73,7%, уровень трудовой занятости — 69,1% и уровень безработицы — 6,3%, что на 1 процентный пункт ниже, чем в третьем квартале, когда уровень безработицы составлял 7,3%. В четвертом квартале 2022 года уровень безработицы составлял 5,4%.
В рабочую силу, т. е. экономически активное население, входят занятые и безработные — лица, которые хотят и способны работать. Уровень безработицы показывает, какая часть рабочей силы не имеет работы. Уровень трудовой занятости — это доля занятого на рынке труда населения в возрасте 15–74 лет. Уровень участия в рабочей силе — это доля рабочей силы среди населения в возрасте 15–74 лет.
В статистике рабочей силы отражены постоянные жители Эстонии, которые живут или планируют жить в Эстонии как минимум один год или больше. Количество военных беженцев из Украины, имеющих временную защиту и охваченных исследованием рабочей силы, для предоставления касающихся их оценок является недостаточным. Больше статистики об украинцах, занятых на рынке труда Эстонии, доступно в разделе быстрой статистики Департамента статистики.
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