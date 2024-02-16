ГРАФИКИ | Количество людей трудоспособного возраста в Эстонии сильно увеличилось за счет военных беженцев

Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева объяснила, что за 2023 год количество людей трудоспособного возраста в Эстонии увеличилось на 25 600 человек. „Большинство из них являются прибывшими из Украины военными беженцами. Поэтому в абсолютном выражении все показатели рабочей силы за год увеличились“, — сказала Вассильева.

„В 2023 году насчитывалось 694 600 занятых, что на 17 200 человек больше, чем годом ранее. Занятых женщин среди них было 346 700, что на 11 000 больше, чем годом ранее. Количество занятых мужчин составило 347 900, что на 6200 больше, чем в 2022 году. Трудовая занятость выросла в секторе услуг и сократилась в промышленности и строительстве“, — отметила аналитик и добавила, что уровень трудовой занятости (69,2%) по сравнению с предыдущим годом все же не изменился.

Помимо количества занятых в 2023 году увеличилось и число безработных. Количество безработных составило 47 700 человек, что на 7500 больше, чем годом ранее. При этом количество безработных мужчин увеличилось лишь на 700 и составило 22 900 человек, безработных женщин в прошлом году было 24 800, что на 6800 человек больше, чем в 2022 году.

В 2023 году уровень безработицы составил 6,4%, что 0,8 процентных пункта больше, чем в 2022 году. „Уровень безработицы среди мужчин составил 6,2%, что лишь на 0,1 процентных пункта больше, чем годом ранее. При этом уровень безработицы женщин составил 6,7% и превысил показатель предыдущего года на 1,6 процентных пункта“, — пояснила Вассильева. Больше всего безработица выросла в Западной, Южной и Центральной Эстонии, меньше всего — в Северной Эстонии. Уровень безработицы в Северо-Восточной Эстонии, где он исторически является высоким, не увеличился.