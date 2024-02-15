Украинцы VS Политики | Калев Стойческу: если Путин хочет восстановить Российскую империю, пусть отдаст Дальний Восток и Сахалин Китаю

„Бывший советник Путина Андрей Илларионов сказал, что Путин смотрит на историю, как будто сейчас XVIII век, чтобы восстановить ту империю, те границы, которые были тогда. Обязательно включая страны Балтии, Беларусь, всю Украину. И возможно, часть Польши, - сказал Стойческу. - А я посмотрел на карту того времени подробнее и подумал, что тогда надо отдавать Дальний Восток и Сахалин - Китаю, а Аляску, наоборот, отобрать у США. Отказаться от Средней Азии и Северного Кавказа. Почему-то Путин на этой карте смотрит только на западные границы. А почему не вернуться в историю XIV или XV века, когда русские княжества воевали между собой и были под монгольскими ханами. А в современном мире вместо монгольских ханов был бы представитель компартии Китая. Я иронизирую, но это не только ирония, я хочу сказать, что не надо жить прошлым. Надо смотреть в будущее“.