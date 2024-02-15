Украинцы VS Политики | Калев Стойческу: если Путин хочет восстановить Российскую империю, пусть отдаст Дальний Восток и Сахалин Китаю(15)
Председатель государственной комиссии по обороне Калев Стойческу и студент Владимир Семерий, приехавший в Эстонию из Харькова, стали гостями очередной серии проекта „Украинцы VS Политики“. В получасовой беседе они обсудили Пятую статью НАТО, внешнюю политику Эстонии и, конечно, войну в Украине и путинский режим.
„Бывший советник Путина Андрей Илларионов сказал, что Путин смотрит на историю, как будто сейчас XVIII век, чтобы восстановить ту империю, те границы, которые были тогда. Обязательно включая страны Балтии, Беларусь, всю Украину. И возможно, часть Польши, - сказал Стойческу. - А я посмотрел на карту того времени подробнее и подумал, что тогда надо отдавать Дальний Восток и Сахалин - Китаю, а Аляску, наоборот, отобрать у США. Отказаться от Средней Азии и Северного Кавказа. Почему-то Путин на этой карте смотрит только на западные границы. А почему не вернуться в историю XIV или XV века, когда русские княжества воевали между собой и были под монгольскими ханами. А в современном мире вместо монгольских ханов был бы представитель компартии Китая. Я иронизирую, но это не только ирония, я хочу сказать, что не надо жить прошлым. Надо смотреть в будущее“.
„Зачем России провоцировать конфликт с НАТО. Ведь атака на Эстонию, Финляндию или другую страну - это атака не на конкретное государство, а атака против НАТО. Блок НАТО был создан, когда еще был жив Сталин, и даже он не смел этого делать“, - добавил Стойческу, отвечая на вопрос о пятой статье устава НАТО, согласно которой альянс должен прийти на выручку одному из своих участников в случае войны.
Завершилась беседа грядущими „выборами“ президента РФ, где у Владимира Путина не осталось серьезных конкурентов. „В России поставили знак равенства между режимом Путина и Россией. Как будто, если этого режима террористического не будет, Россия улетит на какую-то другую планету. Это неправильно. Есть и будет другая Россия. Если россияне сами захотят жить в мире со своими соседями“, - заключил эстонский политик.
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