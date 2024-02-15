Популярное столичное профтехучилище меняет название

По словам вице-мэра Андрея Канте, новое название Коплиского профессионального училища более современно и лучше отражает цели учебного заведения. „В прошлом году Коплиское профессиональное училище отметило своё 20-летие. За два десятилетия училище нашло собственное место в образовательном ландшафте столицы, предлагая и те специальности, которых нет в учебных программах других учреждений профессионального образования. Смена названия – это часть проведённого к юбилею обновления концепции школы, чтобы привести имидж учреждения в соответствие с современным содержанием и лучше передать сегодняшние ценности и концепцию будущего“, — сказал Канте.

Министерство образования и науки проводит реформу профессионального образования, в ходе которой существенно изменится объём среднего профессионального образования в учреждениях профессионального образования. В прошлом году постановлением Таллиннской городской управы в устав Коплиского профессионального училища были внесены изменения, чтобы училище могло начать предоставлять общее среднее образование в рамках нестационарного образования.

Совет Таллиннского коплиского профессионального училища обсудил изменение названия в декабре прошлого года и внёс соответствующее предложение в консультативный совет училища, который решил поддержать предложение училища.

Если Таллиннское городское собрание одобрит проект постановления, с 1 сентября 2024 года Таллиннское коплиское профессиональное училище будет называться Таллиннским прикладным колледжем.

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