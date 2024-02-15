Надаль: я бы предпочёл, чтобы мой сын занимался другим видом спорта

„Я бы предпочёл, чтобы он занимался другим видом спорта. Когда я говорю это, мне больно из-за всего, что это мне дало. Если он хочет играть в теннис, я поддержу его на 100%, но если он будет заниматься другим видом спорта, тем лучше“, — приводит слова Надаля The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на La Sexta.