ФОТО | Двухэтажный жилой дом полностью охватило пламенем

К моменту прибытия спасателей весь дом был охвачен пламенем.

Окончательно он был потушен около полуночи. К счастью, люди в результате случившегося не пострадали.

По предварительным данным, возгорание началось с отопительного прибора, в качестве которого в данном здании использовалась печь. Точные обстоятельства устанавливаются.

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