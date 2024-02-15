ЧП и криминал
15.02.2024, 10:14

ФОТО | Двухэтажный жилой дом полностью охватило пламенем

 
ФОТО: Päästeamet

Вчера, 14 февраля, в 20:31 поступило сообщение о том, что на улице Ранна в деревне Колкья в Тартумаа горит двухэтажный жилой дом.

К моменту прибытия спасателей весь дом был охвачен пламенем.

Окончательно он был потушен около полуночи. К счастью, люди в результате случившегося не пострадали.

По предварительным данным, возгорание началось с отопительного прибора, в качестве которого в данном здании использовалась печь. Точные обстоятельства устанавливаются.

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