15.02.2024, 10:14
ФОТО | Двухэтажный жилой дом полностью охватило пламенем
ФОТО: Päästeamet
Вчера, 14 февраля, в 20:31 поступило сообщение о том, что на улице Ранна в деревне Колкья в Тартумаа горит двухэтажный жилой дом.
К моменту прибытия спасателей весь дом был охвачен пламенем.
Окончательно он был потушен около полуночи. К счастью, люди в результате случившегося не пострадали.
По предварительным данным, возгорание началось с отопительного прибора, в качестве которого в данном здании использовалась печь. Точные обстоятельства устанавливаются.
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