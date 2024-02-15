Автомобиль Lexus врезался в пень, в столкновении двух Mercedes пострадал молодой мужчина

В 07.40 произошло дорожное происшествие в Ляэне-Вирумаа в волости Хальяла на 22-м километре шоссе Выле–Вайнупеа–Кунда. 19-летний мужчина. Управлявший легковым автомобилем Mercedes-Benz 250GD, наехал на остановившийся впереди легковой автомобиль Mercedes-Benz 250GD, за рулем которого находился 19-летний мужчина. Пассажира остановившегося впереди автомобиля, 19-летнего мужчину, доставили в больницу.

В 20.19 произошло дорожное происшествие в Пылвамаа в деревне Кярса. 32-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Lexus GS250, съехал с дороги вправо и врезался пень. От удара автомобиль отшвырнуло на дорогу. Водителя доставили в больницу.

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