В пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина, еще один человек пострадал

В среду, 14 февраля, в 21:28 в центр тревоги поступило сообщение о том, что из подъезда многоквартирного дома на Асувере теэ в деревне Тихеметса в волости Саарде идет дым. Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили сильно задымленную квартиру на втором этаже.

Они проникли в квартиру, где в одной из комнат в постели был найден мертвый мужчина. Поскольку появилась информация о том, что в квартире мог находиться еще один человек, поиск продолжили и обнаружили еще одного пострадавшего, его доставили в больницу.

Пожар был потушен в течение часа.

В этом году в результате пожаров в Эстонии погибло уже семь человек.

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