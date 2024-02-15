Новости Эстонии
15.02.2024, 13:30

ИНТЕРВЬЮ | Для чайников! Экономист объяснил, почему эстонское государство возвращает людям деньги

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Доктор экономических наук Владимир Вайнгорт.
Доктор экономических наук Владимир Вайнгорт.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

15 февраля официально началась подача налоговых деклараций. Если вы открыли сайт Налогового департамента и не поняли, откуда взялись цифры на экране, не волнуйтесь! Доктор экономических наук и член правления консалтинга Kardis Владимир Вайнгорт объяснил на пальцах и с примерами, почему одни люди получают раз в год от государства кругленькую сумму, а другие оказываются должны. RusDelfi задал эксперту самые глупые вопросы о налогообложении.

Как так получается, что некоторым людям возвращают налог, а кто-то, наоборот, должен доплачивать?

Людям возвращают налог при подаче годовой декларации, если у них получается переплата. Эта практика ежегодная. А переплата может оказаться по нескольким причинам.

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RusDelfi
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