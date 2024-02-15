ИНТЕРВЬЮ | Для чайников! Экономист объяснил, почему эстонское государство возвращает людям деньги

15 февраля официально началась подача налоговых деклараций. Если вы открыли сайт Налогового департамента и не поняли, откуда взялись цифры на экране, не волнуйтесь! Доктор экономических наук и член правления консалтинга Kardis Владимир Вайнгорт объяснил на пальцах и с примерами, почему одни люди получают раз в год от государства кругленькую сумму, а другие оказываются должны. RusDelfi задал эксперту самые глупые вопросы о налогообложении.